台積電創下新天價1195元 市值逼近31兆元
晶圓代工廠台積電股價震盪走高，今天盤中達1195元，創下新天價，上漲20元，市值逼近新台幣31兆元，貢獻大盤約160點。
台積電美國存託憑證（ADR）8日下跌0.79美元，跌幅約0.33%，收在241.83美元。台積電今天股價跳空開低，達1170元，早盤滑落至1165元，下跌10元。
隨後在市場買盤湧入推升下，台積電股價震盪走高，由黑翻紅，一度攻上1195元，創下新天價，上漲20元，市值攀高至30.99兆元，貢獻大盤約160點，為推升台股創下波段新高的主要動力。
台積電今天起展開為期2天的董事會，會中將報告疑似2奈米洩密案，並將核准第2季股利，預期每股現金股利將至少5元起跳，也將核准資本預算案。
