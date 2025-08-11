星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元
台亞旗下小金雞星亞視覺（7753）11日以每股45元正式掛牌上櫃，首日展開蜜月行情。星亞早盤以57.5元開出，大漲12.5元，漲幅逾27.7%，盤中雖有震盪，但股價仍維持在54元以上，漲幅超過20%。若以最高價57.5元計算，中籤一張的投資人帳面現賺1.25萬元。
星亞上櫃承銷案市場反應熱烈，公開申購中籤率僅0.3%，競價拍賣最高得標價60元，加權平均價格54.41元，顯示投資人相當看好。
星亞為數位顯示與視覺燈光軟硬體整合商，提供一站式解決方案，並受惠於日亞、台亞集團的光電產業鏈綜效，具備成本控制優勢。
星亞2024年營收7.97億元，每股稅後純益3.49元，今年上半年營收4.29億元，每股稅後純益1.98元。
展望未來，星亞表示，公司將持續擴大業務接單，布局新事業，並預計在新廠投入量產後，將使大型顯示屏月產能成長1.5倍，為營運增添新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言