千金俱樂部3亮點！台積電創高、緯穎漲停突破3千關、智邦登第22千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股也持續向歷史新高挺進。（本報系資料庫）

台積電（2330）11日盤中寫1195新天價，台股也持續向歷史新高挺進。千金俱樂部早盤表現雖跌多漲少，但盤中緯穎（6669）、智邦（2345）雙創新高，分別衝上3,175元及1,020元，除了緯穎擠下川湖登上第三大千金外，智邦也二戰千金告捷、進入千金俱樂部，使得台股再現22千金榮景。

緯穎7月營收845.29億元，月減1.49%、年增1.72倍；前7月營收4,759.28億元，年增1.67倍，皆寫下同期新高。

緯穎第2季稅後純益121.22億元創新高，季增23.78%、年增158%，EPS 65.23元；上半年稅後純益219.15億元，年增133%，EPS達117.93元。

緯穎董事會日前決議通過對美國子公司Wiwynn International Corporation現增5億美元（約新台幣146.27億元），持續擴大美國製造布局。並規劃以上限40億元，在內湖區潭美段興建總部大樓。高層表示，因應關稅政策分散風險，在美國德州設廠，與墨西哥廠形成雙子星廠，以利彈性運用；現階段的狀況就是銷美產品自墨西哥出貨，若美國課關稅再機動調整。

另，智邦第2季無懼匯損17億元衝擊，稅後純益仍達50.32億元，季減1%、年增94.9%，仍寫下歷史次高、同期新高，每股純益9.01元。上半年稅後純益101.59億元，年增1.1倍，每股純益18.18元。

美系外資預期，智邦第3季營收因AI加速模組出貨量增加而持續成長，平均售價也將提高；此外，既有及新客戶合作深化，新產品開始出貨，第3季營收可望續創新高，下半年營運持續成長，將其目標價從原本850元、提升至1,170元。

