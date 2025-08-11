台積電翻紅再創天價1195元、市值30.99兆 帶動台股漲逾200點

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）董事會登場，市場聚焦2奈米洩密案、美國投資、英特爾入股等議題，11日開低走高，以1,170元開出，下跌5元，盤中翻紅，拉升至1,195元，上漲20元， 市值30.99兆元， 台股也衝上歷史次高，漲逾200點。

台積電ADR上周五收跌0.33%， 統計上周台積電ADR上漲2.8%，台積電董事會本周登場，傳出11日、12日一連兩天在2奈米生產重鎮南科廠召開董事會；台積電針對董事會相關議題包括召開的時間與地點並不會事先對外說明，因此對相關董事會的召開表示不予評論。

不過， 除了股利及資本預算等議案之外， 市場也關注有關2奈米洩密案、美國廠投資、英特爾邀約入股案等議題。

台積電11日以1,170元開出後一度下滑至1,165元， 下跌10元，近午盤時股價往上拉升翻紅，一度衝達1,195元， 再創下歷史新高價，上漲20元，盤中影響大盤指數約123點；台股大盤指數開低走高，一度衝達24,249.05點，創今年新高、僅次於歷史高點24,416.67點，居歷史第二高。

根據對當前業務狀況的評估，台積電先前在法說會釋出今年第3季展望， 預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣 29.0 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間。

台積電

