機器人展20日登場 鴻準、先進光、毅嘉搶先漲停熱場

台股11日受台積電盤中翻紅追平歷史高1185元帶動，大盤指數也登上24154.39點今年新高。機器人族群更挾「2025機器人與智慧自動化展」將於8月20日至23日登場題材，由鴻準（2354）、先進光（3362）陸續漲停打前鋒，毅嘉（2402）盤中也閃紅燈、攀上9餘月波段高點45.85元，和大（1536）、直得（1597）、和椿（6215）、佳能（2374）等亦強勢助陣，成為盤面領漲指標之一。

鴻準積極搶灘機器人領域，具備製造和打造鴻海（2317）自用「FoxBot」機器人的量產經驗，被視為「鴻家軍」搶攻機器人商機的重要角色，正在研發機器人相關技術並切入AI人形機器人市場。

此外，鴻準上周宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用。

鴻準早盤在機器人與美國製造雙重題材加持下，股價快攻漲停76.3元，登上5餘月來波段新高，成交量不到11:00即暴衝至近8.8萬張，擠進台股人氣前三名，成交值也同步排進台股前10大，呈現量價俱揚勢態，並帶動鴻海開低走高至197元、再寫今年來新高。

另，先進光為光學元件廠，已打入美系大廠機器人供應鏈，合作夥伴包括亞馬遜、英特爾等，專注於機器視覺技術，是AI機器人機器人的核心技術供應商。

先進光7月營收4.08億元，月增轉為正成長22.12%、年增0.85%，前7月營收25.06億元、年增4.90%。先進光受惠玻璃鏡片代工訂單湧進、越南廠積極擴產，加上美系筆電客戶新機將於8月開始出貨，公司高層日前表示，下半年不看淡，力拚全年營運優於去年。法人看好2025年業績有望再創新高。

毅嘉第2季每股純益0.68元，上半年每股純益1.26元。高層指出，第2季雖然有匯率影響，但因關稅因素，部分客戶提前拉貨，動能還算不錯。從目前在手訂單來看，全年營收有望超車去年。

毅嘉表示，第4季馬來西亞廠量產，估全年雙位數年成長，產品線更多元，切入機器人、無人機、光通訊、散熱等領域，機器人產品線已出貨軟板模組，無人機產品預估2026年貢獻營收。