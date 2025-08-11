電子五哥本周大事連連 法說會、董事會明起接力登場
AI熱潮持續延燒，台鏈電子代工廠的聲勢也因此不斷提升，而被合稱為「電子五哥」的代工業者鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也同享龐大利多。隨著時序來到8月中，大廠們也開始著手規劃辦理法說會，而本週首場法說將由廣達、仁寶於12日領銜登場；英業達也同樣選在12日召開董事會審理第2季財報，而作為壓軸的鴻海則預計在14日召開法說會。值得一提的是，緯創董事長林憲銘也將於12日為創投年會登台開講，預計屆時也將釋出最新的AI展望，引發關注。
廣達近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗表現，最新出爐的7月營收雖然略微的降溫，但前7個月營收卻已突破「兆元」大關，年增65.6％、繳出1.15兆元的佳績，並創下歷史同期的新高紀錄，而團隊也將於12日召開法說會，團隊屆時也將公布第二季營運成果、並釋出最新的營運展望。不過團隊日前也喊出今年AI伺服器營收表現，目標年增三位數的看法，因此外界對廣達的未來發展也仍保持樂觀看待。
而同樣將於12日召開法說會的代工廠仁寶，近年持續推動多角化經營，並從去年開始積極降低庫存及調整產能，同時鎖定「伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊」等五大業務領域拓展，並持續積極發展多元化事業，而團隊目前已正式切入伺服器供應鏈，並獲得來自輝達的AI伺服器訂單，不過在最新的7月營收表現，尚未見到明顯跳增。面對未來發展前景，預計仁寶也將在12日法說會中一次說明，並釋出第三季展望，外界仍保持關注。
而作為國內一線伺服器代工廠的英業達，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪，最新的7月合併營收為544.21億元，雖月減14%，年減2%，但合併前7月營收達3,980.33億元、年增17%，單月表現刷新歷史同期次高紀錄，吸引市場關注。事實上，英業達旗下主力出貨產品的品項，以B200系列為主，而其涵蓋範圍，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，因此整體出貨量也持續維持穩定成長，而英業達也預計在12日召開董事會審理第2季財務報告，吸引市場關注。
代工大廠緯創近年積極調整產品佈局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，不斷拓展對全球供應鏈的布局，整體成長潛力備受期待；而緯創也因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐近年AI伺服器市場的最主要大贏家，作為背後最大功臣的董事長林憲銘，也因其獨到的眼光，而被股東們尊稱為「先知」，而他也將於12日受邀為「2025台灣創投年會」登台開講，並以「大企業與新創的互利共贏」為題，揭曉自己的領導心法，而外界預計他也將於會中釋出最新的AI市況及看法。
而作為「壓軸」的鴻海也將於本週四（14日）召開法說會，事實上鴻海近日受惠與東元電機（1504）的合作，而帶動整體走勢持續升溫，據悉，雙方將以股份交換的方式成為合作夥伴，並將結合各自在機電與資通訊領域的優勢，共同推動AI資料中心的標準化和模組化發展，攜手開拓全球龐大的AIDC商機。而鴻海團隊預計將於8/14 舉行法說會，屆時也將公布第2季與上半年財報，外界也仍看好其整體所具有的發展潛力，因此保持樂觀看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言