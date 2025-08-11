電子五哥本周大事連連 法說會、董事會明起接力登場

AI熱潮持續延燒，台鏈電子代工廠的聲勢也因此不斷提升，而被合稱為「電子五哥」的代工業者鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也同享龐大利多。隨著時序來到8月中，大廠們也開始著手規劃辦理法說會，而本週首場法說將由廣達、仁寶於12日領銜登場；英業達也同樣選在12日召開董事會審理第2季財報，而作為壓軸的鴻海則預計在14日召開法說會。值得一提的是，緯創董事長林憲銘也將於12日為創投年會登台開講，預計屆時也將釋出最新的AI展望，引發關注。

廣達近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗表現，最新出爐的7月營收雖然略微的降溫，但前7個月營收卻已突破「兆元」大關，年增65.6％、繳出1.15兆元的佳績，並創下歷史同期的新高紀錄，而團隊也將於12日召開法說會，團隊屆時也將公布第二季營運成果、並釋出最新的營運展望。不過團隊日前也喊出今年AI伺服器營收表現，目標年增三位數的看法，因此外界對廣達的未來發展也仍保持樂觀看待。

而同樣將於12日召開法說會的代工廠仁寶，近年持續推動多角化經營，並從去年開始積極降低庫存及調整產能，同時鎖定「伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊」等五大業務領域拓展，並持續積極發展多元化事業，而團隊目前已正式切入伺服器供應鏈，並獲得來自輝達的AI伺服器訂單，不過在最新的7月營收表現，尚未見到明顯跳增。面對未來發展前景，預計仁寶也將在12日法說會中一次說明，並釋出第三季展望，外界仍保持關注。

而作為國內一線伺服器代工廠的英業達，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪，最新的7月合併營收為544.21億元，雖月減14%，年減2%，但合併前7月營收達3,980.33億元、年增17%，單月表現刷新歷史同期次高紀錄，吸引市場關注。事實上，英業達旗下主力出貨產品的品項，以B200系列為主，而其涵蓋範圍，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，因此整體出貨量也持續維持穩定成長，而英業達也預計在12日召開董事會審理第2季財務報告，吸引市場關注。

代工大廠緯創近年積極調整產品佈局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，不斷拓展對全球供應鏈的布局，整體成長潛力備受期待；而緯創也因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐近年AI伺服器市場的最主要大贏家，作為背後最大功臣的董事長林憲銘，也因其獨到的眼光，而被股東們尊稱為「先知」，而他也將於12日受邀為「2025台灣創投年會」登台開講，並以「大企業與新創的互利共贏」為題，揭曉自己的領導心法，而外界預計他也將於會中釋出最新的AI市況及看法。