快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

台積電力守平盤 台股24000點附近震盪

中央社／ 台北11日電

美股上週五齊揚，台積電ADR收盤跌0.33%，台積電今天早盤跌10元，台股一度跌破24000點，隨後跌勢收斂翻紅，指數在24000點上下震盪。

10時28分左右，加權指數達24053.81點，漲32.55點，成交值新台幣2121.65億元。

權值股台積電今天起一連2天舉行董事會，討論2奈米洩密案，台積電一度下跌10元後回到平盤1175元附近游走；鴻海由黑翻紅，漲1.5元至196元，聯發科也由黑翻紅，最高達1370元，上揚20元，廣達在平盤下震盪。

伺服器廠緯穎上半年基本每股盈餘117.93元，高於去年同期的53.77元，創歷史新高，今天盤中股價勁揚，觸及漲停3175元。

國防部將採購無人機，總商機上看500億元，無人機概念股雷虎盤中上漲近4%，中光電漲逾3%。

受關稅壓力，自行車雙雄巨大盤中重挫7.69%，低點102元；美利達跌6.88%，低點101.5元。

延伸閱讀

消息、展望正向加持 安聯投信：台股維持高檔震盪

台股主動式ETF熱！這檔奪績效、規模、人氣三冠王 首配8%最吸睛

台股挑戰新高 觀察台積電2奈米洩密案及關稅進展

關稅疊加衝擊 台股備戰

相關新聞

疊加關稅利空衝擊 台股大跌百餘點失守24000大關

「原稅率＋20％對等關稅」的利空衝擊之下，原本台股已經連續兩天站上24000點高峰，但是今日卻因疊加關稅而下跌，一開盤即...

電子五哥本周大事連連 法說會、董事會明起接力登場

AI熱潮持續延燒，台鏈電子代工廠的聲勢也因此不斷提升，而被合稱為「電子五哥」的代工業者鴻海（2317）、英業達（2356...

金融股除權息秀最後一棒登場 留意法人卡位與4%以上高現金殖利率股

金融除權息行情最後一棒明天起陸續登場，即使台股指數上周已大漲至2萬4000點以上的高位階，但尚未除權息的金融股中，有多檔...

無懼川普關稅添亂？ 台股盤中上衝至24,101點、多空激戰

台股11日維持高檔震盪，以23,980開低，不過大約上午10點48分上衝至盤中最高24,101點，但也伴隨漲多獲利了結賣...

中國大陸紅利股 反彈號角已響起

2025年下半年，大陸官方將逐步釋出有關「十五五規劃」的具體政策方向，而所謂「十五五規劃」，也就是指從2026年到203...

日本新多頭行情 股債市前景維持審慎樂觀態度

日本央行近期政策會議維持利率不變，將持續觀察美國新關稅的影響性，帶動日股呈現震盪向上的走勢。柏瑞投信表示，在關稅定調後的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。