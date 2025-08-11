台積電力守平盤 台股24000點附近震盪

美股上週五齊揚，台積電ADR收盤跌0.33%，台積電今天早盤跌10元，台股一度跌破24000點，隨後跌勢收斂翻紅，指數在24000點上下震盪。

10時28分左右，加權指數達24053.81點，漲32.55點，成交值新台幣2121.65億元。

權值股台積電今天起一連2天舉行董事會，討論2奈米洩密案，台積電一度下跌10元後回到平盤1175元附近游走；鴻海由黑翻紅，漲1.5元至196元，聯發科也由黑翻紅，最高達1370元，上揚20元，廣達在平盤下震盪。

伺服器廠緯穎上半年基本每股盈餘117.93元，高於去年同期的53.77元，創歷史新高，今天盤中股價勁揚，觸及漲停3175元。

國防部將採購無人機，總商機上看500億元，無人機概念股雷虎盤中上漲近4%，中光電漲逾3%。

受關稅壓力，自行車雙雄巨大盤中重挫7.69%，低點102元；美利達跌6.88%，低點101.5元。