台積電力守平盤 台股24000點附近震盪
美股上週五齊揚，台積電ADR收盤跌0.33%，台積電今天早盤跌10元，台股一度跌破24000點，隨後跌勢收斂翻紅，指數在24000點上下震盪。
10時28分左右，加權指數達24053.81點，漲32.55點，成交值新台幣2121.65億元。
權值股台積電今天起一連2天舉行董事會，討論2奈米洩密案，台積電一度下跌10元後回到平盤1175元附近游走；鴻海由黑翻紅，漲1.5元至196元，聯發科也由黑翻紅，最高達1370元，上揚20元，廣達在平盤下震盪。
伺服器廠緯穎上半年基本每股盈餘117.93元，高於去年同期的53.77元，創歷史新高，今天盤中股價勁揚，觸及漲停3175元。
國防部將採購無人機，總商機上看500億元，無人機概念股雷虎盤中上漲近4%，中光電漲逾3%。
受關稅壓力，自行車雙雄巨大盤中重挫7.69%，低點102元；美利達跌6.88%，低點101.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言