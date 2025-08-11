SCFI 再走跌 法人：海運股評價暫維持中立

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運市場運價走勢的SCFI指數，截至上周為止，收在1,489.68點，較前一周下跌3.9%，其中，美東線較前一周下跌10.6%，美西線下跌9.8%，歐洲線下跌4.3%；法人機構目前也對海運股評價維持中立。

分析師表示，目前美西線運價水準已來到損平點，後續航商有望提高閒置運力，有利美西線運價止跌回穩；美東線運價持續朝成本線邁進，隨關稅政策逐漸明朗，原本因關稅不確定性而觀望的需求有望逐漸恢復。歐洲線方面，目前獲利水準優於美國線，惟短期內運價水準恐已有觸頂跡象。

中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩。

投資建議上，考量美國線運價已近損平線、關稅不確定性因素逐漸消除有利需求回穩，維持海運股中立評價。

