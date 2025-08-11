快訊

無懼川普關稅添亂？ 台股盤中上衝至24,101點、多空激戰

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。中央社

台股11日維持高檔震盪，以23,980開低，不過大約上午10點48分上衝至盤中最高24,101點，但也伴隨漲多獲利了結賣壓。法人表示，目前來看，第三季消費性電子仍見提前備貨需求，但須關注第四季需求端的變化。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，一方面，美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免，支撐市場情緒；另一方面，市場關注川普人事與關稅政策動向，以及聯準會領導層變化可能對市場帶來的潛在影響。

回到產業面，安聯投信台股團隊表示，有以下幾面向可留意：一是GB200直通率改善，下半年出貨有望較上半年倍數增加；其次，GB300改回Bianca架構，雖整櫃效能改善幅度低於Cordelia，但有利實際量產進度；第三，美國科技大廠同步上修今年資本支出且明年有望續增，顯示下半年AI產能仍維持暢旺。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，近期北美雲端服務業者（CSP）擴大資本支出，有利AI相關硬體供應鏈，搭配短期財報數字亮眼，反映AI需求增溫， AI族群仍為第三季主流；再者，雲端服務供應商資本支出維持強勁、且在AI模型持續迭代推波助瀾下，長線需求有望抵銷短期庫存風險，亦有助挹注市場正面情緒。

至於在後市觀察面部分，安聯投信台股團隊表示，隨著對等關稅大致底定，不確定因素逐漸消弭，但仍需留意對實質需求面的潛在影響。

AI 台股

