中國大陸紅利股 反彈號角已響起

2025年下半年，大陸官方將逐步釋出有關「十五五規劃」的具體政策方向，而所謂「十五五規劃」，也就是指從2026年到2030年實施的國家經濟和社會發展五年規劃目標。永豐投信表示，回顧大盤歷史表現，股價通常會提前一至二個季度反映政策利多，因此，第3季成為投資者提前布局政策利多的良好時點。

以資料統計顯示，滬深300紅利指數在這波多頭格局料將持續表現，反彈號角已響起，屆時如有政策利多釋出，後市可期，中國紅利股受財政政策持續發揮效應，預期接下來將延續上升格局，可作為資產配置能同時擁有防禦及攻擊的優勢。

永豐滬深300紅利指數基金是以滬深300紅利指數為追蹤標的，該指數選取滬深300指數中較高股息率的50檔股票，掌握大陸A股市場穩健配息企業的長期價值，適合看好未來後勢潛力可期的投資人。以採取指數化策略，追蹤滬深300紅利指數的投資組合，讓基金淨值走勢貼近指數表現，跟隨中國股市紅利一同成長。

該檔基金提供新台幣、美元、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。根據投信投顧公會資料，永豐滬深300紅利指數基金自成立以來的績效表現115.30%展現投資價值。

永豐滬深300紅利指數基金研究團隊表示，展望後市，看好「十五五規劃」帶動下的政策紅利，科技產業為布局重點，特別是具備獲利成長動能的龍頭企業將成為主流，政策引導與支持之下，市場資金往高股息分紅的個股流入，而滬深300紅利指數將會是較受惠族群，投資策略宜採逢低布局或是定期定額分批布局永豐滬深300紅利指數基金，掌握反彈號角契機。