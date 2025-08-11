快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸紅利股 反彈號角已響起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐滬深300紅利指數基金累積報酬率(資料來源：投信投顧公會，永豐投信整理)
永豐滬深300紅利指數基金累積報酬率(資料來源：投信投顧公會，永豐投信整理)

2025年下半年，大陸官方將逐步釋出有關「十五五規劃」的具體政策方向，而所謂「十五五規劃」，也就是指從2026年到2030年實施的國家經濟和社會發展五年規劃目標。永豐投信表示，回顧大盤歷史表現，股價通常會提前一至二個季度反映政策利多，因此，第3季成為投資者提前布局政策利多的良好時點。

以資料統計顯示，滬深300紅利指數在這波多頭格局料將持續表現，反彈號角已響起，屆時如有政策利多釋出，後市可期，中國紅利股受財政政策持續發揮效應，預期接下來將延續上升格局，可作為資產配置能同時擁有防禦及攻擊的優勢。

永豐滬深300紅利指數基金是以滬深300紅利指數為追蹤標的，該指數選取滬深300指數中較高股息率的50檔股票，掌握大陸A股市場穩健配息企業的長期價值，適合看好未來後勢潛力可期的投資人。以採取指數化策略，追蹤滬深300紅利指數的投資組合，讓基金淨值走勢貼近指數表現，跟隨中國股市紅利一同成長。

該檔基金提供新台幣、美元、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。根據投信投顧公會資料，永豐滬深300紅利指數基金自成立以來的績效表現115.30%展現投資價值。

永豐滬深300紅利指數基金研究團隊表示，展望後市，看好「十五五規劃」帶動下的政策紅利，科技產業為布局重點，特別是具備獲利成長動能的龍頭企業將成為主流，政策引導與支持之下，市場資金往高股息分紅的個股流入，而滬深300紅利指數將會是較受惠族群，投資策略宜採逢低布局或是定期定額分批布局永豐滬深300紅利指數基金，掌握反彈號角契機。

延伸閱讀

川普宣布加密貨幣大利多！9兆美元將投入幣圈 00909吃紅利、3個月漲26%

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

今年考不好…再拚一年換校名榮譽值得嗎？專家這樣看

高股息ETF夢幻殖利率殞落！00878本周將宣布配息…0056、00919也大機率跟進？

相關新聞

疊加關稅利空衝擊 台股大跌百餘點失守24000大關

「原稅率＋20％對等關稅」的利空衝擊之下，原本台股已經連續兩天站上24000點高峰，但是今日卻因疊加關稅而下跌，一開盤即...

電子五哥本周大事連連 法說會、董事會明起接力登場

AI熱潮持續延燒，台鏈電子代工廠的聲勢也因此不斷提升，而被合稱為「電子五哥」的代工業者鴻海（2317）、英業達（2356...

金融股除權息秀最後一棒登場 留意法人卡位與4%以上高現金殖利率股

金融除權息行情最後一棒明天起陸續登場，即使台股指數上周已大漲至2萬4000點以上的高位階，但尚未除權息的金融股中，有多檔...

無懼川普關稅添亂？ 台股盤中上衝至24,101點、多空激戰

台股11日維持高檔震盪，以23,980開低，不過大約上午10點48分上衝至盤中最高24,101點，但也伴隨漲多獲利了結賣...

中國大陸紅利股 反彈號角已響起

2025年下半年，大陸官方將逐步釋出有關「十五五規劃」的具體政策方向，而所謂「十五五規劃」，也就是指從2026年到203...

日本新多頭行情 股債市前景維持審慎樂觀態度

日本央行近期政策會議維持利率不變，將持續觀察美國新關稅的影響性，帶動日股呈現震盪向上的走勢。柏瑞投信表示，在關稅定調後的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。