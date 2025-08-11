日本新多頭行情 股債市前景維持審慎樂觀態度

日本央行近期政策會議維持利率不變，將持續觀察美國新關稅的影響性，帶動日股呈現震盪向上的走勢。柏瑞投信表示，在關稅定調後的景氣不確定性已大幅降低，加上國際貨幣基金(IMF)調升日本2025年經濟成長預期，對於日本股債市前景維持審慎樂觀的態度。

受惠於日本經濟展現韌性、日本大型企業信心好轉，吸引外資自今年4月後持續回補日本股市。此外，美國聯準會(Fed)下半年若降息將有利於債券資產的表現，連帶刺激日企美元債的需求增長。柏瑞日本多重資產基金*預定經理人方定宇表示，可採用股債並進的多重資產，加上獨家生命週期分類研究(LCR)選股，進一步全面掌握日本新多頭行情。

Q：日本股市成長動力為何？有季節性效應嗎？

A：由於日本東京證交所持續推動公司治理改革，並強化日企管理階層重視資本效率和股東權益報酬率，再加上日本經濟產業省鼓勵上市公司進行收購，以提高企業價值並保護股東利益，預估2025年的收購金額將達到2011年以來新高，皆為日股帶來長期上漲的支撐。此外，根據Bloomberg統計，回顧2010年至2025年近15年的表現發現，日本股市於第四季的平均表現亦較佳，可留意日股的季節性效應。

A： 市場普遍認為日圓升值多不利於日股，但根據 Bloomberg實際統計過去20年顯示，日股與日圓的相關係數僅約0.5，顯示兩者並非高度連動，日股的走勢仍取決於企業基本面與全球市場情緒等多重因素影響，並非完全取決於匯率的因素。像是2009年與2020年在日本進行經濟刺激政策下，日圓雖然都處於升值環境，但日股仍然有較佳的表現。

Q：日企美元債跟日企日圓債的差異？

A：日本企業因不同的需求進行發債，如業務拓展、再融資等，而不同的計價幣別所發行債務基礎亦不相同。日本企業所發行的美元債券，其基準利率參考的是美國國庫券利率，而日本企業所發行的日圓債券，其基準利率則是參考日本國債利率。因此雖然發行公司相同，但在票面利率上卻會有顯著的差異。(截至8月5日，美國10年期公債殖利率為4.22%，而日本10年期公債殖利率為1.47%。)

Q：日企美元債在日圓升值下的表現如何？

A：回顧過去三次日圓大幅升值期間，日企美元債(採彭博全球綜合日本外幣債券指數)的多數表現勝過股票指數(採東證指數)，且在市場衝擊的環境下表現更為抗震，如2008年金融海嘯期間下跌幅度僅9.9%。總的來說，匯率波動並非影響日企美元債的唯一因素，若以多重資產的布局策略，日企美元債可望在風險事件下發揮抵禦波動的成效。

舉例來說，想要活化日幣現金部位、預期日幣仍有貶值空間的投資人，可選擇日幣級別，因為本策略約四成的日企美元債部位是以美元計價，將會受到匯率影響。若想降低匯率波動風險，可參考日幣[避險]級別。此外，若是想要降低美元、日幣的匯兌風險，以及注重配息作為資金運用的投資人，可選擇美元[避險]級別，因為本策略將會針對六成的股票部位進行避險，以期降低日幣、美元的匯兌影響。