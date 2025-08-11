消息、展望正向加持 安聯投信：台股維持高檔震盪

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，一方面，美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免，支撐市場情緒；另一方面，市場關注川普人事與關稅政策動向，以及聯準會領導層變化可能對市場帶來的潛在影響，回到產業面，安聯投信台股團隊表示，有以下幾面向可留意：一是GB200直通率改善，下半年出貨有望較上半年倍數增加；其次，GB300改回Bianca架構，雖整櫃效能改善幅度低於Cordelia，但有利實際量產進度；第三，美國科技大廠同步上修今年資本支出且明年有望續增，顯示下半年AI產能仍維持暢旺。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，近期北美雲端服務業者（CSP）擴大資本支出，有利AI相關硬體供應鏈，搭配短期財報數字亮眼，反映AI需求增溫， AI族群仍為第3季主流；再者，雲端服務供應商資本支出維持強勁、且在AI模型持續迭代推波助瀾下，長線需求有望抵銷短期庫存風險，亦有助挹注市場正面情緒。

安聯投信台股團隊表示，隨著對等關稅大致底定，不確定因素逐漸消弭，但仍需留意對實質需求面的潛在影響。目前來看，第3季消費性電子仍見提前備貨需求，但須關注第4季需求端的變化。

安聯投信台股團隊表示，2025年整體企業獲利成長率預估略為下修至14%，主要來自第2季匯率影響的下修，但下半獲利動能逐漸好轉，對盤勢應有所支撐，預期整體電子類股仍維持高速成長27%。下半年仍需留意風險，且應更重視基本面和股價位階，不盲目跟風。

