降息及停火契機 新興當地債漲勢領先

富蘭克林證券投顧表示，隨著各國關稅逐漸底定，主要國家更伴隨有龐大投資與採購承諾，對美國和其貿易夥伴國的總經和產業的衝擊影響尚待評估，然而股市卻普遍領先創新高，未來若無更多的激勵因素或有不符市場期待的失望性賣壓出現，恐易有拉回震盪。廣納各類債券機會的美元精選收益複合債型基金、非投資級公司債仍可做為美元債券的配置核心。對於過於集中在美元資產部位者，可搭配全球當地公債型基金或新興國家當地公債型基金，分享全球更廣泛的投資機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，展望債市有三個觀察趨勢，首先仍是美國聯準會動態，關稅對於通膨和經濟衝擊逐漸顯現，聯準會若以抗通膨為優先，恐無法太快降息。其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或景氣下行風險。第三則是美元貶值趨勢。綜合考量財政赤字與持續強韌的經濟表現，以及下一任聯準會主席可能面臨的寬鬆壓力，預期美國公債殖利率曲線將趨陡、長率端維持於較高水準，十年期公債殖利率可能將處於4.5%~5%。

美國服務業和就業數據不佳，美國總統川普宣布將任命經濟顧問委員會主席米蘭擔任聯準會臨時理事，市場對降息期待更深。然而因有大量公債發行排擠，且標售結果普遍需求不佳，壓抑美國公債小跌0.05%，兩年期/十年期公債殖利率上升4.62點/3.41點至3.7279%/4.2500%。歐洲公債則漲0.37%，歐元區8月投資者信心指數意外下滑、6月生產者物價增幅稍低於預期。英國央行再降息一碼至4%，然而決策官員意見分歧，英國公債僅漲0.05%居後。

彭博新興市場美元主權債指數上漲0.73%、當地公債換成美元勁揚1.04%。聯準會可望因經濟數字不佳和人事調整而加快降息、美俄領袖可能會面，俄烏停火契機再起，推升新興國家債匯市齊揚。哥倫比亞政府宣佈將以現金買回部份流通在外的公債，期以紓解市場對其財政的擔憂，哥國公債上漲1.67%(換成美元漲3.50%)。墨西哥央行鑑於通膨低於預期、再降息一碼至7.75%，墨國公債漲0.69%(換成美元漲1.81%)。市場風險趨避情緒減緩，新興市場美元主權債利差下滑11點至224基本點。

美國非投資級公司債領漲。彭博美國非投資級債指數彈升0.41%，投資級債指數小漲0.13%，因受大量短週期與中長期公債標售排擠資金影響，歐洲投資級與非投資級債則分別上漲0.26%與0.28%。美國投資級債中運輸、通訊與醫療債表現優於大盤，金融與能源債表現略有落後，非投資級債中儘管油價下跌，能源債由煉油與油田服務債帶動彈升，航空及運輸債表現也優於大盤，金融與工業債表現中性，通訊債中的媒體類與醫療及金融債中的保險類彈升，表現皆優於大盤。近周市場風險情緒緩和，美歐非投資級債利差分別收窄15點與5點至286點與296點。