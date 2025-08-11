外資調升京元電、緯穎、金像電及台達電目標價

統一投顧指出，外資調高京元電（2449） 、金像電（2368）、 台達電（2308）及緯穎（6669）等四家目標價。

京元電：上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至8.6/8.9/10.6，以明（2026）年17.7xPE評價，同步升目標。第2季表現優於預期，毛利率35.5%亦優於預期，券商解讀稼動率提升，不僅在AI上，也包括消費性的顯卡及手機。第3季營收成長預估7-9%也優於之前預期，更認為第4季也是成長。原因在於XPU 的最後測試階段將於第3季復甦，速度達到800-900 秒。目前在B系列有八成市占，也會是R系列的主要合作夥伴。最後，增加資本支出，現增稀釋6.5%，但券商預期明年營收成長可達3成，高於市場共識的15-20%。

金像電：有三家美系券商都調升目標，重點圍繞7月營收優於預期及泰國擴廠進度。美系大行上修第3季營收季增22%，然後指出泰國二期產能擴充將在2026年下半年投入生產；這應可額外帶來約新台幣 10 億元／月的營收。且不排出還有上修可能。券商上修2025-2027年EPS至/19/27/34.5，以明年17.8xPE評價，同步升目標。

台達電：7月營收歷史新高，且優於預期，美系大行先維持第3季季增10%預估。另家美系上修今明年至20.8/24.6，以後年23xPE評價。同步升目標。

該券商認為：伺服器電源與液冷滲透率的提升（L2L 與 HVDC 採用），2025-2027 年營收年複合成長率（CAGR）可達 20%。

緯穎：美系大行預估AI占第2季營收達四成。且第2季毛利率/OPM/EPS皆優於預期。下半年持續收益ASIC及GPU伺服器出貨增，且觀察已在Vera Rubin 機櫃的布局。