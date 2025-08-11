永豐投顧：台股月技術指標正式翻揚 確立多頭走勢

永豐投顧表示，觀察台股月K線，月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，本波段有超越前高24,416點的機會，因此操作上應保持基本五成持股，逢拉回再加碼。

永豐投顧表示，外資大幅加碼，推動指數大步邁進，其中大型股表現亮眼，但原本強勢的利基股有暫時休息的現象，從長線來看，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，可利用整理期間布局。

美國總統川普發表半導體關稅稅率高達100%，但開了投資換關稅的後門。乍看之下台積電符合條件，而且未來也會有更多廠商去美國建廠，因此半導體設備股也大漲，但是所謂投資的細節未明，應保持冷靜。

永豐投顧指出，自4月初對等關稅公布迄今已過去17周，台股一路上漲，其中僅有六周周K線收黑，上周更出現長紅K，市場常處於超買區，應注意市場成交量變化，倘早盤有爆量情況，應及時減碼。