新興市場成長動能具韌性 投資機會多元

富蘭克林證券投顧表示，美國已與更多國家達成貿易協議或直接設定關稅稅率，雖然美國關稅政策將對亞洲等新興市場經濟帶來衝擊，但隨關稅水準逐漸明朗，在亞洲擁有複雜供應鏈且倚賴對美出口的企業，可著手規劃如何進行營運調整，以降低對於銷售衝擊。中國大陸則處另一軌道，美中雙方貿易休戰延續至8月中旬並可望進一步獲得展延，為雙方談判爭取時間，不過現階段大陸經濟情勢較為疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續，仍需強而有力的政策刺激來應對總體經濟挑戰。

富蘭克林證券投顧表示，美國威脅對印度課徵高達50%之關稅，依據摩根士丹利8月6日模型推估，其直接衝擊約為40個基本點、間接影響可能也相當為40個基本點，總衝擊達80個基本點，，預期印度仍將持續與美國進行談判，並加大財政與貨幣政策支持以促進國內經濟，現階段印度整體總經情勢穩定、央行維持寬鬆政策環境，仍有利強韌的經濟成長與企業獲利的可持續性。

中國大陸7月標普全球服務業PMI由50.6上升至52.6、為14個月新高水準，7月出口年增率由5.9%上升至7.2%、創4月以來最快增速，進口年增率由1.1%上升至4.1%，數據均優於預期，經濟數據利多加以中美接近延長8月12日到期的貿易休戰期，中港股市連袂上漲並皆由能源原物料、工業等類股領漲，霍州煤電旗下煤礦將自8月8日起執行「276個工作日」制度，此舉或為整改先前的超產問題，推動煤炭價格上漲也帶動陝西煤業等煤炭類股走強，媒體報導中國官方對投資人境外股票交易所得徵稅，此舉可能促進國內投資人於國內市場交易，鼓舞證券類股大漲。

美國宣布對進口半導體徵收100%關稅，但承諾豁免蘋果之類將生產線移回美國的企業，對於台積電有望獲關稅豁免的樂觀預期推動該股勁揚，其他電子、電子零組件、電腦及週邊設備、半導體等電子類股均走強引領台股收高。

南韓7月CPI年增率由2.2%下滑至2.1%、符合預期，韓股先前因企業稅與資本利得稅提案導致的跌勢反彈，由電力天然氣、機械、營建、醫療設備等類股領漲收高，三星電子可望獲美國半導體關稅豁免，股價上漲4.21%。印度7月HSBC服務業PMI由59.8攀升至60.5、為11個月來新高，印度央行利率會議如期維持基準附買回利率於5.5%不變，央行也維持今年度GDP成長率預估於6.5%不變、下調CPI年增率預估至3.1%，美國總統川普宣布因印度持續自俄羅斯進口石油，將對印度出口商品加徵25%的額外關稅，將使印度對美出口總關稅累計高達50%，衝擊印股逆勢收黑。

巴西7月服務業PMI由49.3下滑至46.3，同期IGP-DI通膨年增率由3.83%下滑至2.91%、略高於預期，企業財報利多鼓舞巴西股市走強，銀行股伊塔烏集團、全球紙漿大廠金魚、連鎖藥局RD Saude同步公布上季獲利優於預期，巴西中央電力公布上季財報並宣布配發40億里拉股利，股價均大漲引領盤勢。