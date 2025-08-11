疊加關稅利空衝擊 台股大跌百餘點失守24000大關
「原稅率＋20％對等關稅」的利空衝擊之下，原本台股已經連續兩天站上24000點高峰，但是今日卻因疊加關稅而下跌，一開盤即以23,980.39點、下跌40.87點開出，失守24000大關，跌勢不久即擴大逾百點，其中護國神山台積電更是帶頭領跌，台積電也同步回軟，以1170元，下跌5元開出，隨後再跌到1165元。
法人分析，上週五台股以跳高盤開出，獲利回吐賣壓已隱隱浮現，儘管上週五美股的主要指數包括道瓊或者是納斯達克人上漲，但是行政院經貿談判辦公室證實關稅疊加，台稅率高於 20%，也因此影響今日的台股表現。
從量價結構來看，法人分析，依技術線型解讀，近期大盤不畏關稅利空衝擊，儘管答案尚未完全揭曉，指數卻一路過關斬將，不僅已站上所有均線，形成多頭排列，甚至還逼近台股歷史紀錄 24416點。就攻堅角度來說，成交值必須同步放大，此可追蹤5日均量衡量強弱力道，5日均線則可做為短線多空方向研判依據。
法人也建議，隨著關稅話題漸漸被全球金融市場接受，台股回歸基本面，焦點集中在 7 月營收和季報數字考驗，操作可逢低布局具有展望的公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言