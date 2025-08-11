快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
疊加關稅利空衝擊 台股大跌百餘點失守24000大關。本報資料照片
「原稅率＋20％對等關稅」的利空衝擊之下，原本台股已經連續兩天站上24000點高峰，但是今日卻因疊加關稅而下跌，一開盤即以23,980.39點、下跌40.87點開出，失守24000大關，跌勢不久即擴大逾百點，其中護國神山台積電更是帶頭領跌，台積電也同步回軟，以1170元，下跌5元開出，隨後再跌到1165元。

法人分析，上週五台股以跳高盤開出，獲利回吐賣壓已隱隱浮現，儘管上週五美股的主要指數包括道瓊或者是納斯達克人上漲，但是行政院經貿談判辦公室證實關稅疊加，台稅率高於 20%，也因此影響今日的台股表現。

從量價結構來看，法人分析，依技術線型解讀，近期大盤不畏關稅利空衝擊，儘管答案尚未完全揭曉，指數卻一路過關斬將，不僅已站上所有均線，形成多頭排列，甚至還逼近台股歷史紀錄 24416點。就攻堅角度來說，成交值必須同步放大，此可追蹤5日均量衡量強弱力道，5日均線則可做為短線多空方向研判依據。

法人也建議，隨著關稅話題漸漸被全球金融市場接受，台股回歸基本面，焦點集中在 7 月營收和季報數字考驗，操作可逢低布局具有展望的公司。

