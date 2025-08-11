台股開盤下跌40點 台積電開低5元

台股11日開盤指數跌40.77點，開盤指數為23,980.39點。台積電（2330）開盤價1,170元，下跌5元。

群益投顧表示，指數小幅創高延續短多，台灣對等關疊加計算，晶片關稅對電子業影響程度，尚待具體內容揭露，預期走勢將震盪。短多格局逆轉前尚利個股輪動，續依短線技術面換股因應。

操作題材可留意： 搶食AI記憶體商機，台廠切入利基市場。南亞科與鈺創宣布合資成立AI記憶體設計服務公司，運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗客製化超高頻寬記憶體解決方案。華邦電則瞄準CUBE的邊緣AI商機，目前客戶反應熱烈，已進入驗證階段,預計2026年下半將大量生產。

上周五（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,175.61點，上漲206.97點、漲幅0.47%；S&P500指數上漲0.78%；那斯達克指數上漲0.98%；費半指數上漲0.79%。台積電ADR跌0.33%。

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於8月7日上路，但在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五繼續走高，那斯達克指數受蘋果股價大漲鼓舞，再創歷史新高。川普提名史蒂芬·米蘭出任聯準會理事,加上市場對降息預期升溫,四大指數同步收漲。輝達上漲1.07%。

三大法人上周五集中市場合計賣超38.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.5億元，投信賣超18.6億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）買超14.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,417口至2,849口，其中，外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少502口至746口。

選擇權未平倉量部分，8月F2大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在17,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.15。VIX指數下降0.64至20.62。外資台指期買權淨金額0.43億元 ; 賣權淨金額0.35億元。整體選擇權籌碼面中性。