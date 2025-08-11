快訊

台股挑戰新高 觀察台積電2奈米洩密案及關稅進展

中央社／ 台北11日電
台積電。圖/聯合報系資料照片
台積電。圖/聯合報系資料照片

台股在上週重回24000點之上，距歷史高點24416.67點不到300點，但美國對台灣對等關稅後續進展，以及台積電董事會將討論2奈米洩密案，都是影響台股能否挑戰新高的重要因素。

台積電董事會今天起一連舉行2天，除將討論第2季股利以及資本預算案外，台積電近期爆發員工涉及2奈米營業秘密洩漏案，經營團隊將於會中報告相關案情，外界高度關注。

美國總統川普（Donald Trump）日前指出，半導體產品銷美關稅100%，但在美生產可以豁免。雖然台積電在美設廠，理論上應可豁免關稅，但仍須美國正式宣布才算數；另外，美國232條款關稅除對部分資通訊產業有影響，對許多傳統產業影響也很大，後續發展將影響台股走勢。

廣達、仁寶、鴻海、華碩、昇達科等重量級公司法人說明會將於本週登場，也是市場關注指標。

美股8日主要指數齊漲，那斯達克指數續創新高，台積電ADR經歷大漲後，8日收241.83美元，跌0.33%。

道瓊工業指數終場上漲206.97點或0.47%，收在44175.61點，標準普爾500指數上漲49.45點或0.78%，收6389.45點；那斯達克指數上漲207.32點或0.98%，收在21450.02點，費城半導體指數上漲44.315點或0.79%，收在5678.016點。

台股8日漲17.49點，漲幅0.07%，收在24021.26點，維持在24000點之上。

台股 台積電

