台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

台積電（2330）本周將在2奈米生產重鎮南科廠召開董事會，業界關注2奈米洩密案處理後續、美國廠投資，甚至又有傳言英特爾邀約入股案再次浮上檯面是否成真。

依往例，台積電在每年2月、5月、8月、11月的上旬都會召開董事會，討論股利、資本預算等議案，這次董事會傳12日召開，由於時間點逢美國半導體關稅與對等關稅敏感時刻，因此更受關注。

有民眾目擊，台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、資深副總暨副共同營運長侯永清昨（10）日現身新竹高鐵站，兩人有可能要前往南科廠，為董事會報告先行準備。

針對董事會相關議題，台積電昨日表示不予評論，不特別對董事會召開的時間與地點事先說明。

台積電為全球晶圓代工龍頭，屢次被點名要加碼美國，或是入股英特爾，近期美國總統川普在社群平台強烈要求英特爾執行長陳立武立即辭職，並稱此為「唯一可行的解決方案」，再次引發「陰謀論」，知名半導體分析師陸行之先前即發文，直言擔心川普另闢戰場，逼台積電吃下英特爾部分股份。

台積電董事長魏哲家先前已公開否認入股英特爾傳聞，但隨著川普突然發文要求陳立武下台，再次引發市場憂心「川普要台積電入股英特爾」之論。至於加碼投資美國議題，台積電董事、國發會主委劉鏡清近日指出，「目前沒有在議程內」。

另一方面，台積電2奈米製程將於今年下半量產，日前爆出內鬼洩密案，正由檢方偵辦中，引發市場高度關注。劉鏡清近日提到，這次台積電董事會中將說明2奈米製程洩密案。

另外，台積電在5月董事會中核准配發第1季每股現金股利5元，因此外界預期，這次要核准的第2季每股現金股利，應當不會低於5元水準。