本周40家公司除息 台股700億資金活水來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在上周五（8日）台積電ADR走跌、對等關稅採疊加方式計算等陰霾干擾中，投資人對今日行情瀰漫觀望氣氛，不過，市場專家指出，本周將有大立光（3008）、台新新光金等40家上市櫃公司將進行除息，逾700億元資金活水約在一個月內報到下，將可抵抗外來亂流。

根據統計，上市櫃公司在本周內將有40家公司除息，包括11日美時、藥華藥，12日台新新光金、全科，13日華南金、合庫金、台中銀、智擎、台數科、富世達，14日大立光、鉅祥、新麥，15日聚陽、中鼎、迎廣等。

在預期除息的每股現金股利方面，其中以大立光的28元最高，新麥的9.1625元居次，富世達8元第三，聚陽、智擎也分別有6元，美時5.7785元；其它超過2元的還有訊連、鉅祥、台數科、擎邦、偉訓、全科等。

關稅疊加衝擊 台股備戰

台積電將豁免美國半導體關稅，激勵台股上周攻上24,000點大關，然而美對台對等關稅採疊加方式計算，難免衝擊今（11）日投...

台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

台積電本周將在2奈米生產重鎮南科廠召開董事會，業界關注2奈米洩密案處理後續、美國廠投資，甚至又有傳言英特爾邀約入股案再次...

金融業操盤台股 由賣轉買…6月淨加碼600億元

據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個...

政策偏多題材股 吸金

經貿辦證實台灣目前對等關稅是20%疊加，實際稅率更高，這個震撼彈也讓市場一陣恐慌。因此，具政策偏多題材股，包括軍工、航太...

獲利績優生 領漲先鋒

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸...

