本周40家公司除息 台股700億資金活水來了

台股在上周五（8日）台積電ADR走跌、對等關稅採疊加方式計算等陰霾干擾中，投資人對今日行情瀰漫觀望氣氛，不過，市場專家指出，本周將有大立光（3008）、台新新光金等40家上市櫃公司將進行除息，逾700億元資金活水約在一個月內報到下，將可抵抗外來亂流。

根據統計，上市櫃公司在本周內將有40家公司除息，包括11日美時、藥華藥，12日台新新光金、全科，13日華南金、合庫金、台中銀、智擎、台數科、富世達，14日大立光、鉅祥、新麥，15日聚陽、中鼎、迎廣等。

在預期除息的每股現金股利方面，其中以大立光的28元最高，新麥的9.1625元居次，富世達8元第三，聚陽、智擎也分別有6元，美時5.7785元；其它超過2元的還有訊連、鉅祥、台數科、擎邦、偉訓、全科等。