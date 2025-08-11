關稅疊加衝擊 台股備戰

台積電（2330）將豁免美國半導體關稅，激勵台股上周攻上24,000點大關，然而美對台對等關稅採疊加方式計算，難免衝擊今（11）日投資人信心，多頭進入備戰狀態，不過，市場專家認為，在「四大指標」未出現前，大盤偏多架構不變。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國表示，美國本周起將陸續公布CPI、零售銷售等重要經濟指標，但在市場先前已消化非農就業等不如預期的數據後，對股市的影響已開始降低。而最令市場意外與震驚的台灣對等關稅疊加，由於對傳統產業影響甚巨，預期將影響今日市場氛圍，恐使台股承壓。

江浩農與黎方國認為，雖然關稅疊加效應短線恐影響行情，但只要在「四大指標」未出現前，大盤震盪趨堅的格局仍將持續。四大指標為：一、後市出現爆量長黑或大量不漲；二、連續二日失守5日均線；三、波段多頭的跳空缺口上緣23,557點不宜跌破；四、上漲家數不宜連續少於下跌家數。

美股四大指數上周五全面反彈收紅，原本有利台股再上攻，但在國內對等關稅採疊加方式計算，進一步拉大與日本等非疊加競爭對手的差距下，市場普遍預期將為今日行情蒙上陰霾，部分法人也趁假日加班評估對各產業及台股的影響。

市場專家認為，疊加後的對等關稅主要將對工具機、塑膠、紡織、自行車等傳統產業造成衝擊，而台股目前上攻的主軸則在台積電等AI及半導體族群上，因此，疊加關稅確實會影響台股行情，但預期衝擊將有限。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，「232調查」最終結果影響台積電程度有限，因此，台股只要台積電沒有大幅拉回，預期行情仍將維持多頭格局。

展望後市，法人認為，伺服器組裝、散熱、PCB、BBU等AI供應鏈，受惠台積加碼先進製程協力廠，及大陸開始新一輪基礎建設的水泥、塑化、鋼鐵、散裝航運等原物料族群，與金融等內需股，將是行情再創反彈新高的攻堅主流。