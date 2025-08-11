金融業操盤台股 由賣轉買…6月淨加碼600億元

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個月賣超格局，上半年累計轉為淨加碼401億元。法人認為，除息行情啟動、政策利多及匯市穩定，均推升市場投資信心回溫。

債市則不同調，6月金融三業合計減碼債券578億元，累計上半年淨減碼規模達3,197億元寫史上同期最大砍債紀錄，其中銀行業占近八成賣壓，壽險業也由買轉賣，與去年同期大舉加碼7,628億元的榮景形成鮮明對比。

以各業別觀察，銀行業6月加碼台股253億元，連續第二個月站在買方。銀行主管指出，此舉反映提前卡位第3季起的除息行情，目標鎖定穩定股息收益。

金融三業今年6月底持股債水位概況

數據顯示，6月底銀行帳上未實現利益回升至3,990億元的近四個月高點，對淨值與資本適足率都有正面挹注。

壽險業6月大舉加碼372億元，終結連兩個月的獲利了結潮。壽險業者分析，台幣持穩降低匯損壓力，加上金管會准許釋出責任準備金的政策紅利，資金動能回升，使壽險積極回補台股部位，搭上除息行情列車。

券商在5月小幅加碼後，6月轉為減碼25億元，法人認為這屬技術性調整，顯示券商對短線行情仍持謹慎態度。

法人指出，6月台股反彈主要受惠AI需求與提前拉貨潮支撐出口及經濟動能，穩住市場信心。不過，7月起各國關稅陸續落地，雖AI相關電子產業具防護力，但第3季經濟動能恐放緩，股市震盪可能影響金融業後續投資節奏。

金管會公布2025年6月金融三業國內外股票投資餘額3兆4,813億元（市價列帳），月增5.34%略高於同月台股大盤上漲4.26%，顯示金融業已緩步回補台股，投資信心回穩。

累計上半年，銀行加碼947億元，為撐盤主力；壽險由減轉增15億元；券商減碼幅度最大，達561億元，三業合計對台股淨加碼401億元。

展望後市，台股7月續揚5.78%，金融三業同享擴大資本利得利多，但需留意銀行、壽險業領完股息後，是否趁股價上漲而趁機出脫，獲利了結落袋為安。

