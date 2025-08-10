快訊

14檔「獲利績優生」領漲急先鋒 亞航、台達電等獲多頭買盤加持

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股。記者陳正興／攝影
台股。記者陳正興／攝影

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投組內容，特別是單季盈餘季年雙增的「獲利績優生」，近二周吸引三大法人買超布局，帶動股價強勢表態，包括亞航（2630）、台達電（2308）等14檔個股，成為市場的領漲急先鋒。

隨近來各項干擾市場波動的不確定性變因逐漸塵埃落定，加上上市櫃公司7月營收與第2季財報陸續公布，使得整體市場的投資氛圍轉回基本面，特別是獲利表現亮眼、或穩定成長的個股，更是多頭買盤加持的亮點。

根據統計，上市櫃公司第2季每股稅後純益（EPS）不但較首季成長、且較去年同期遞增的「獲利績優生」，近二周紛紛吸引三大法人買超布局，激勵近周股價漲幅擊敗大盤的2.5%，表現均相當亮麗搶眼，成為市場交投的重心。

而符合條件的14檔「獲利績優生」包括：亞航、台達電、毅嘉（2402）、健鼎（3044）、台光電（2383）、均豪（5443）、春源（2010）、緯穎（6669）、亞光（3019）、宇瞻（8271）、可寧衛（8422）、台特化、鳳凰（5706）、正凌等，其中科技股占比過半，尤其又多與AI題材有關。

亞航受惠近來軍工題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢上漲，成為投資人矚目的焦點之一。法人指出，亞航由於手握數百億軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好。

上周五（8日）股價創下歷史新高的台達電，由於受惠AI伺服器需求持續亮眼，加上電供與散熱升規題材發酵，帶動大摩、瑞銀等外資法人紛紛按讚、多單買盤也不斷簇擁，拉升股價強揚，成為投資人熱議與關注的焦點。

營運目標成為一站式智能系統方案供應商的毅嘉，產品應用搶搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

至於近期市場亮點的健鼎、台光電，上周五股價也在AI題材的發酵下同創歷史新高。其中健鼎在AI伺服器板打入四大CSP供應鏈、台光電在新一代M9銅箔基板已獲關鍵AI客戶認證下，均獲市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態。

14檔「獲利績優生」一覽
14檔「獲利績優生」一覽

台達電 台光電

