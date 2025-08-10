調查：台灣投資人今年以來平均報酬率1.8% 低於亞太平均

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
富達國際「亞太區投資者調查」顯示，今年以來，台灣投資人普遍感到市場波動及不確定性。36%受訪者以「波動」或「不確定」形容今年的投資氣氛，20%感到負面或失望，僅8%表示正向或獲利。

調查由富達國際委託YouGov於5月15-28日在六個亞太市場（澳洲、日本、中國大陸、台灣、香港、新加坡）進行，共成功訪問6,525名年齡介於18-69歲人士。台灣投資人從2025年初到受訪時的平均投資回報為1.8%，低於亞太區投資人平均的3.2%。

大部分台灣投資人期望未來12個月回報為6-10%，平均為7.2%，高於亞太區投資人平均的6.5%。多數台灣投資人可接受負10%至10%的波幅，但也有不少人偏好較低波動性。

調查顯示，在台灣投資人當前所持有的投資產品，比例最高前三項分別為股票類產品（80%）、保險產品（67%）、定存（58%）。不過，儘管台灣投資人對於股市前景看法保守，但當問及未來12個月將如何調整資產配置，目前持有股票的投資人中，有34%計畫維持股票投資，更有44%計畫增持。

面對2025年以來的市場波動，台灣投資人有56%維持對於美股的配置，30%減持美股投資，僅14%增持。對於未來12個月計畫配置的市場，首選仍為台股（52%），其次為美國（25%）及全球（20%）；未來12個月最關注的三大產業則是資訊科技（45%）、金融服務（34%）及能源（30%）。

富達國際指出，台灣投資人在波動市況下更趨審慎，但不少人仍選擇維持股票配置。波動是投資歷程的一部分，市場調整有時反而提供吸引的入市時機。投資人宜建立全球多元化投資組合，以分散風險並從多個來源獲取可持續的收益。

股票 台股 投資人



