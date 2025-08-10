一周盤前股市解析／機器人、軍工股 聚光

快訊

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（8日）受到台積電ADR大漲激勵，以上漲41點跳空開高後，快速上衝漲128點至全日高點24,131點、再創今年3月以來波段新高。但受到川普談話再次點名台灣下，漲幅收斂，一度由紅翻黑，終場小漲17點、以24,021點作收，站穩24,000點大關。

統一投顧協理陳晏平表示，美國公布初領失業金人數略高於預期，加上上周疲弱的非農就業報告，聯準會9月降息機率提高，有助於投資風險偏好回升；川普宣布半導體晶片課徵100%關稅，但在美國建廠或承諾設廠的企業則予豁免，台積電不確定性消除，目前台股技術面強勢，在5日線未跌破前，短線上，盤勢維持高檔震盪盤堅格局。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，川普宣布將對半導體進口商品徵收100%關稅，但有在美設廠的企業予以豁免，台積電後勢明朗，預計股價持續挑戰新高，可積極作多強勢股，包括AI概念股、台積電供應鏈、蘋果鏈。

第一金投顧黃奕銓認為，台股資金仍然集中在AI相關上，散熱、設備等創下波段新高，同時近期指數季線往上穿越年線，長期多頭架構確立，而多頭市場緩漲急跌為正常的現象。

整體而言，不預設高點，當中，台積電強大的基本面，未來指數就算回檔，空間也將有限。

