政策偏多題材股 吸金

經貿辦證實台灣目前對等關稅是20%疊加，實際稅率更高，這個震撼彈也讓市場一陣恐慌。因此，具政策偏多題材股，包括軍工、航太、無人機、機器人，或是GB200零組件，較不受關稅影響，相關如漢翔（2634）、廣達、金居等個股，就成為法人搶買標的。

軍工航太無人機相關個股，包括漢翔、中光電、長榮航太、神基、中興電；機器人相關，包括鴻海、廣達、佳世達、和碩、台達電；至於GB200零組件，包括金居、金像電、順達、臻鼎-KY以及建準。

籌碼面來看，近五日三大法人買超最多的是鴻海，有7.1萬張，其次是廣達3.1萬張、漢翔2.3萬張。以股價來看，近五日最飆的是長榮航太，高達22.2%，其次建準、順達也分別有14.3%、13.9%的漲幅，漲勢犀利。

統一投顧董事長黎方國指出，政策偏多題材第一個就是軍工、航太、無人機。為了關稅能再往下談，台灣可能會向美國採購飛機，為了國防，也會加強自製，因此相關題材股如漢翔、長榮航太等都可望受惠。有政策加持，便不大會受對等關稅影響。機器人方面，近期有展會題材，如20日台北國際自動化工業大展，機器人族群可持續留意。

黎方國分析，輝達28日財報會是一大亮點，GB200第2季起出貨順利，目前進入出貨旺季，之前打消了H20晶片55億美元在解禁之後可望回沖，輝達獲利可望報佳音，有機會帶動股價上揚。AI相關概念股，尤其是GB200供應鏈，零組件相關公司可望受惠。零組件因為是出貨給組裝廠，也相對較不受關稅的影響。

台新投顧副總經理黃文清指出，近一周表現最強的題材股，如軍工航太有政策題材加持，機器人有長線題材，GB200則是受惠於AI需求成長趨勢確定，出貨放量。