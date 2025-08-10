獲利績優生 領漲先鋒

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸引三大法人買超布局，帶動股價強勢表態，包括亞航（2630）、台達電等十檔個股，成為市場的領漲急先鋒。

根據統計，上市櫃公司第2季每股稅後純益（EPS）不但較首季成長，且較去年同期遞增的「獲利績優生」，近二周紛紛吸引三大法人買超布局，激勵近周股價漲幅擊敗大盤的2.5%，表現亮麗，成為市場交投重心。

而符合條件的十檔「獲利績優生」，包括亞航、台達電、毅嘉、健鼎、台光電、均豪、春源、緯穎、亞光、宇瞻等，其中科技股占比過半，尤其又多與人工智慧（AI）題材有關。

亞航受惠近來軍工題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢上漲，成為投資人矚目焦點之一。法人指出，亞航由於手握數百億軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好。

台達電8日股價創下歷史新高，因受惠AI伺服器需求持續亮眼，加上電源供應器與散熱升規題材發酵，帶動大摩、瑞銀等外資法人紛紛按讚，多單買盤不斷簇擁，拉升股價強揚，成為投資人熱議與關注的焦點。

朝一站式智能系統方案供應商邁進的毅嘉，產品應用搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年營運進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

至於近期市場亮點的健鼎、台光電，8日股價也在AI題材的發酵下同創歷史新高。

其中，健鼎在AI伺服器板打入四大雲端服務業者（CSP）供應鏈、台光電在新一代M9銅箔基板已獲關鍵AI客戶認證下，均獲市場買盤追捧，股價強勢表態。