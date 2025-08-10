聽新聞
0:00 / 0:00
獲利績優生 領漲先鋒
上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸引三大法人買超布局，帶動股價強勢表態，包括亞航（2630）、台達電等十檔個股，成為市場的領漲急先鋒。
根據統計，上市櫃公司第2季每股稅後純益（EPS）不但較首季成長，且較去年同期遞增的「獲利績優生」，近二周紛紛吸引三大法人買超布局，激勵近周股價漲幅擊敗大盤的2.5%，表現亮麗，成為市場交投重心。
而符合條件的十檔「獲利績優生」，包括亞航、台達電、毅嘉、健鼎、台光電、均豪、春源、緯穎、亞光、宇瞻等，其中科技股占比過半，尤其又多與人工智慧（AI）題材有關。
亞航受惠近來軍工題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢上漲，成為投資人矚目焦點之一。法人指出，亞航由於手握數百億軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好。
台達電8日股價創下歷史新高，因受惠AI伺服器需求持續亮眼，加上電源供應器與散熱升規題材發酵，帶動大摩、瑞銀等外資法人紛紛按讚，多單買盤不斷簇擁，拉升股價強揚，成為投資人熱議與關注的焦點。
朝一站式智能系統方案供應商邁進的毅嘉，產品應用搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年營運進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。
至於近期市場亮點的健鼎、台光電，8日股價也在AI題材的發酵下同創歷史新高。
其中，健鼎在AI伺服器板打入四大雲端服務業者（CSP）供應鏈、台光電在新一代M9銅箔基板已獲關鍵AI客戶認證下，均獲市場買盤追捧，股價強勢表態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言