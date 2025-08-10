快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

獲利績優生 領漲先鋒

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸引三大法人買超布局，帶動股價強勢表態，包括亞航（2630）、台達電等十檔個股，成為市場的領漲急先鋒。

根據統計，上市櫃公司第2季每股稅後純益（EPS）不但較首季成長，且較去年同期遞增的「獲利績優生」，近二周紛紛吸引三大法人買超布局，激勵近周股價漲幅擊敗大盤的2.5%，表現亮麗，成為市場交投重心。

而符合條件的十檔「獲利績優生」，包括亞航、台達電、毅嘉、健鼎、台光電、均豪、春源、緯穎、亞光、宇瞻等，其中科技股占比過半，尤其又多與人工智慧（AI）題材有關。

亞航受惠近來軍工題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢上漲，成為投資人矚目焦點之一。法人指出，亞航由於手握數百億軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好。

台達電8日股價創下歷史新高，因受惠AI伺服器需求持續亮眼，加上電源供應器與散熱升規題材發酵，帶動大摩、瑞銀等外資法人紛紛按讚，多單買盤不斷簇擁，拉升股價強揚，成為投資人熱議與關注的焦點。

朝一站式智能系統方案供應商邁進的毅嘉，產品應用搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年營運進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

至於近期市場亮點的健鼎、台光電，8日股價也在AI題材的發酵下同創歷史新高。

其中，健鼎在AI伺服器板打入四大雲端服務業者（CSP）供應鏈、台光電在新一代M9銅箔基板已獲關鍵AI客戶認證下，均獲市場買盤追捧，股價強勢表態。

AI 台達電 台光電

延伸閱讀

勞動基金大賺 你要跟嗎？

全民權證／台達電 挑逾150天

期貨商論壇／台達電期 分批買

CCL雙雄7月營收創高

相關新聞

關稅疊加衝擊 台股備戰

台積電將豁免美國半導體關稅，激勵台股上周攻上24,000點大關，然而美對台對等關稅採疊加方式計算，難免衝擊今（11）日投...

本周40家公司除息 台股700億資金活水來了

台股在上周五（8日）台積電ADR走跌、對等關稅採疊加方式計算等陰霾干擾中，投資人對今日行情瀰漫觀望氣氛，不過，市場專家指...

台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

台積電本周將在2奈米生產重鎮南科廠召開董事會，業界關注2奈米洩密案處理後續、美國廠投資，甚至又有傳言英特爾邀約入股案再次...

金融業操盤台股 由賣轉買…6月淨加碼600億元

據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個...

政策偏多題材股 吸金

經貿辦證實台灣目前對等關稅是20%疊加，實際稅率更高，這個震撼彈也讓市場一陣恐慌。因此，具政策偏多題材股，包括軍工、航太...

獲利績優生 領漲先鋒

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。