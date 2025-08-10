梁彥平專欄／法人鎖碼股 伺機布局

快訊

經濟日報／ 梁彥平
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨著美股邁入財報高峰期，那斯達克與費城半導體指數位居歷史高檔，整體走勢在財報與經濟數據反覆測試下呈現高檔震盪。儘管近期服務業與非農就業數據意外萎縮，引發市場對經濟基本面的擔憂，但股市將勞動市場降溫與通膨緩解視為利多因素，進一步推升對聯準會9月降息的高度期待，亦使美股波動加劇。

台股面對美國對台擬課徵對等關稅20%，確實在出口競爭力上形成不利條件，然美國為推動半導體製造回流美國，針對已在美建廠投資的企業將可望豁免半導體晶片課徵100%關稅，市場再度揚起「TACO」交易的主旋律，激勵台積電股價一吐悶氣，也讓壓抑已久的台股再度展現多頭氣勢。

美國公布的ISM製造業與服務業採購經理人指數雙雙低於市場預期，反映關稅對通膨傳導的影響已開始發酵，消費支出趨向謹慎，景氣動能持續承壓。廠商強調因貿易政策不確定性升高，客戶紛紛延後甚至取消原定採購計畫，使企業同時面臨終端需求疲弱與成本上升的雙重壓力，打破市場原先預期關稅僅重創製造業的假設。

隨著對等關稅政策逐步明朗化，景氣是否能擺脫下行風險、企業投資與接單是否順利回溫，以及聯準會降息的時點與幅度是否符合市場預期，都將成為股市能否延續創高走勢的關鍵因素。

此外，川普宣布將以「附加條件」方式課徵高達100%的半導體關稅，促使輝達與蘋果等科技巨頭積極加碼對美國本土的投資，以降低潛在的關稅風險。

因此，在美國建廠可享免稅優惠前提下，台灣廠商正積極採取「雙總部、雙營運」的策略，加速在美國購地與建置廠房設備，以因應客戶訂單需求並規避潛在的關稅壓力。

若終端產品漲價能順利將成本轉嫁給消費者，企業財報獲利表現仍有望過關；但若消費者無力埋單，導致需求萎縮，企業將面臨成本墊高與訂單下滑的雙重挑戰。

然而，美國尚未明確公布涵蓋半導體在內的資通訊產品課稅細則，雖然半導體關稅的不確定性有望逐步釐清，但消費性電子產業仍將面臨一定程度的負面衝擊。

台股盤面資金輪動迅速，操作難度顯著提升，AI產業的長期成長趨勢已毋庸置疑，短線回檔不會動搖其主流地位。資金可伺機布局法人籌碼穩健，且下半年基本面持續成長的個股，以掌握中長期投資契機。（作者是世新大學財金系副教授）

