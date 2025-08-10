就市論勢／AI 題材、補漲股 搶鏡

盤勢分析

市場緊張情緒受美國總統川普言論影響。稅率是動態的，川普說了算，各國不可能想降稅又不付出代價。台灣今年對美貿易順差將超過千億美元，但受限外交現況，談判代表只能間接進行轉呈川普批示，導致談判過程非常漫長，台灣希望把對等關稅和232條款關稅一起談，本周會公布調查結果。

關稅衝擊海嘯第一排包括工具機、模具、塑膠、電子材料與食品。工研院報告點名扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥特化等產業影響「持平」。

232條款包括鋼鐵及鋁、汽車零組件、半導體、藥品、關鍵礦物、卡車等六類；232關稅涵蓋出口項目約占對美出口金額65%，川普當然知道成本轉嫁問題，若美國客戶全面調漲終端市場價格將可能引發通膨，因此川普政策目標是要把供應鏈搬去美國：例如A廠台灣毛利率20%，如果產業關稅超過20%，在美國新增擴廠就可以避免關稅，上周已經宣告半導體進口關稅100%，藥品關稅150%以上。

投資建議

台股上市櫃公司半年報將於14日全數出爐，新台幣升值、關稅提前拉貨導致財報多空分歧，建議擇優區間操作，資金控管集中聚焦在強勢股（高檔震盪，技術面回測月線時量縮，籌碼安定度高）；以及補漲股（股價整理二至三個月後，接單、新產品或財報利多題材），AI題材多元且範圍擴大仍是布局的首選之一。