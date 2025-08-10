快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

就市論勢／AI 題材、補漲股 搶鏡

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

市場緊張情緒受美國總統川普言論影響。稅率是動態的，川普說了算，各國不可能想降稅又不付出代價。台灣今年對美貿易順差將超過千億美元，但受限外交現況，談判代表只能間接進行轉呈川普批示，導致談判過程非常漫長，台灣希望把對等關稅和232條款關稅一起談，本周會公布調查結果。

關稅衝擊海嘯第一排包括工具機、模具、塑膠、電子材料與食品。工研院報告點名扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥特化等產業影響「持平」。

232條款包括鋼鐵及鋁、汽車零組件、半導體、藥品、關鍵礦物、卡車等六類；232關稅涵蓋出口項目約占對美出口金額65%，川普當然知道成本轉嫁問題，若美國客戶全面調漲終端市場價格將可能引發通膨，因此川普政策目標是要把供應鏈搬去美國：例如A廠台灣毛利率20%，如果產業關稅超過20%，在美國新增擴廠就可以避免關稅，上周已經宣告半導體進口關稅100%，藥品關稅150%以上。

投資建議

台股上市櫃公司半年報將於14日全數出爐，新台幣升值、關稅提前拉貨導致財報多空分歧，建議擇優區間操作，資金控管集中聚焦在強勢股（高檔震盪，技術面回測月線時量縮，籌碼安定度高）；以及補漲股（股價整理二至三個月後，接單、新產品或財報利多題材），AI題材多元且範圍擴大仍是布局的首選之一。

關稅 川普 美國

延伸閱讀

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

美俄峰會是普亭外交勝利？盼緩解美俄緊張 拖延新制裁

川普把自己當美國CEO？從牛仔褲廣告到區域和平 無一不管

相關新聞

關稅疊加衝擊 台股備戰

台積電將豁免美國半導體關稅，激勵台股上周攻上24,000點大關，然而美對台對等關稅採疊加方式計算，難免衝擊今（11）日投...

本周40家公司除息 台股700億資金活水來了

台股在上周五（8日）台積電ADR走跌、對等關稅採疊加方式計算等陰霾干擾中，投資人對今日行情瀰漫觀望氣氛，不過，市場專家指...

台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

台積電本周將在2奈米生產重鎮南科廠召開董事會，業界關注2奈米洩密案處理後續、美國廠投資，甚至又有傳言英特爾邀約入股案再次...

金融業操盤台股 由賣轉買…6月淨加碼600億元

據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個...

政策偏多題材股 吸金

經貿辦證實台灣目前對等關稅是20%疊加，實際稅率更高，這個震撼彈也讓市場一陣恐慌。因此，具政策偏多題材股，包括軍工、航太...

獲利績優生 領漲先鋒

上市櫃公司陸續公布第2季季報，市場法人正根據季報表現調整投資組合內容，特別是單季盈餘季、年雙增的「獲利績優生」，近二周吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。