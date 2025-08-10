快訊

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

關稅利空影響小 AI股強勢不變

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股上攻，要看AI強勢股表現。圖／本報資料照片
台股上攻，要看AI強勢股表現。圖／本報資料照片

美國對台灣祭出20%對等關稅，本應視為利空衝擊，但面對關稅衝擊，台股逆勢開高。野村投信表示，近期可積極作多強勢股，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，包含AI概念股、台積電供應鏈、蘋果供應鏈、AI伺服器、水冷散熱設備及電源供應器等都有望受惠、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工等亦可留意。

永豐金證券認為，從長線來看，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局。預估指數區間23500點~24300點。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜也表示，台股來到中性本益比水位，而籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。

不過，永豐金證券認為，本周注意市場超買，因為自4月初對等關稅公布迄今已過去17周，台股一路上漲，其中僅有6周周K線收黑，上周更出現長紅K，市場常處於超買區，應注意市場成交量變化，倘早盤有爆量情況，應即時減碼。

AI 台股 布局

延伸閱讀

台股正處高檔 億級大戶：關稅將讓物價漲「這些類股先別碰」

影／美對台關稅疊加原有稅率 綠委郭國文：目前仍是未知數

美關稅來襲「分階飆至250%」！各界憂缺藥潮 台大院長籲：強化學名藥

許宇甄批經濟部混淆視聽 對疊加關稅「選擇性失明」

相關新聞

距離不到300點！台股站上2萬4本周再戰新高 先看明台積電董事會

美國實施新關稅，在美生產可豁免半導體關稅，台股7日大漲556點，重回24000點之上，8日收盤只小漲17點，但盤中高點達...

關稅利空影響小 AI股強勢不變

美國對台灣祭出20%對等關稅，本應視為利空衝擊，但面對關稅衝擊，台股逆勢開高。野村投信表示，近期可積極作多強勢股，操作上...

代工三強法說 關稅成焦點…AI伺服器出貨進度同受關注

鴻海、廣達、仁寶等三大電子代工廠本周將陸續召開法說會，除第3季營運展望外，法人將同步關注三家代工廠人工智慧（AI）伺服器...

聚焦AI族群！關稅有機會利空出盡 布局流動性佳的績優中大型權值股

美國對台灣祭出20%對等關稅，本應視為利空衝擊，但在觸底後卻又迅速翻轉，並帶動加權指數一舉衝破並重返24,000點大關之...

美對台關稅疊加衝擊 法人指「這五檔」分散生產台鏈股成焦點

美國對等關稅稅率公布後，台灣適用20%稅率，市場中性解讀。不過經貿辦最新證實台灣20%關稅是疊加，引發市場震驚。法人認為...

台股挑戰新高… 關稅變數攪局 法人：疊加稅率絕對是利空

台股昨（8）一度大漲127點至24,131點波段高，終場小漲17點，收在24,021點，改寫史上第二高；本周周線收紅，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。