關稅利空影響小 AI股強勢不變
美國對台灣祭出20%對等關稅，本應視為利空衝擊，但面對關稅衝擊，台股逆勢開高。野村投信表示，近期可積極作多強勢股，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，包含AI概念股、台積電供應鏈、蘋果供應鏈、AI伺服器、水冷散熱設備及電源供應器等都有望受惠、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工等亦可留意。
永豐金證券認為，從長線來看，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局。預估指數區間23500點~24300點。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜也表示，台股來到中性本益比水位，而籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。
不過，永豐金證券認為，本周注意市場超買，因為自4月初對等關稅公布迄今已過去17周，台股一路上漲，其中僅有6周周K線收黑，上周更出現長紅K，市場常處於超買區，應注意市場成交量變化，倘早盤有爆量情況，應即時減碼。
