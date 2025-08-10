距離不到300點！台股站上2萬4本周再戰新高 先看明台積電董事會

美國實施新關稅，在美生產可豁免半導體關稅，台股7日大漲556點，重回24000點之上，8日收盤只小漲17點，但盤中高點達24131點，距盤中歷史高點24416.67點不到300點，台積電明天將召開董事會，對於關稅、洩密案回應，將影響台股挑戰歷史新高的動能。

美國自8月7日實施新關稅，並宣布輸美半導體關稅100%，但在美生產可豁免，美股8日主要指數齊漲，那斯達克指數續創新高，台積電ADR經歷大漲後，8日收241.83美元，跌0.33%。

除新的一周後續將舉行的公司法說會、營收公布，以及232條款關稅後續發展，台積電最終能否豁免關稅仍持續影響台股走勢；而台積電自11日起一連兩天舉行董事會，不論是對2奈米技術洩密案，還是關稅態度，都將是產業及股市焦點。

由於投資人對人工智慧（AI）前景感到樂觀，加上貿易政策的不確定性降低，美股收紅。道瓊工業指數終場上漲206.97點或0.47%，收在44175.61點；標準普爾500指數上漲49.45點或0.78%，收在6389.45點；那斯達克指數上漲207.32點或0.98%，收在21450.02點；費城半導體指數上漲44.315點或0.79%，收在5678.016點。

台股8日漲17.49點，漲幅0.07%，收在24021.26點，維持在24000點之上，上周在周四大漲的推升之下，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，單周平均日均量3953.81億元。

三大法人方面，上周外資與投信連袂買超台股，外資單周加碼519.54億元，連續第7周站在買方，投信連續第2周回補71.98億元，僅有自營商減持10.02億元，中斷連6買的氣勢，三大法人上周合計買超581.5億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，川普對於半導體進口商品課徵100%關稅，不過有在美國設廠的企業可予以豁免，此消息不僅激勵晶圓龍頭大廠股價創下新高，也讓台廠相關供應鏈大漲回應，由AI族群領頭，引領大盤站上24000點大關之上。

廖炳焜分析，隨著關稅因素逐漸明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除了先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案有利晶圓龍頭大廠稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利於晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。

廖炳焜指出，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，不過，值得注意的是，8日公布最新台灣7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42%，並繼續創下連21紅紀錄，反映AI產業資本支出持續擴張。

永豐投顧表示，川普多變，冷靜看待，上周川普發表了半導體關稅，雖然稅率高達100%，但是開了投資換關稅的後門。乍看之下台積電符合條件，而且未來也會有更多廠商去美國建廠，因此半導體設備股也大漲，但是所謂投資的細節未明，投資人應保持冷靜。