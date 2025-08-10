Meta AI眼鏡熱銷 法人看好瑞昱、台積電等供應鏈受惠

Meta的AI眼鏡大熱賣，帶動長年虧損的Reality Labs營收上升，法人機構表示，AI眼鏡等AI裝置為Meta五大重點發展領域之一，未來營運前景看好中，預期台積電（2330）、瑞昱（2379）等供應鏈的營運將受惠。

法人機構表示，市場依據目前銷售狀況預估，到2026年底前，智慧眼鏡年產量將達1,000萬副，優於先前預期，已達千萬等級規模。但Meta此次財報也顯示MR頭盔銷量下滑，主因仍在消費者追求舒適性以及續航力並且使用場景必須增加，頭盔除較為笨重，多需於家中固定場域使用，使用上較為不便，但頭盔優勢在於運算能力較為強大，讓使用者可以完全沉浸在虛擬世界中，不過，現在相關虛擬體驗仍待發展，吸引力亦有限。

在智慧型眼鏡銷量優於預期下，Meta Ray-Ban因在晶片上亦使用了4nm高通AR1Gen1，目前推估高通在物聯網業務年增24%，達17億美元，主要即受AR1Gen1晶片組需求成長帶動。法人機構預估，最後發展態勢將為AR眼鏡，目前雖因技術問題，在多功能疊加下，將降低便攜性，但在AI逐步落地成熟時，AR亦將從現在一體機模式往眼鏡靠攏，眼鏡將負責主要顯示及操控。

在智慧型眼鏡優於預期下，預估主要受惠個股為代工廠龍頭台積電，以及影像處理晶片（ISP）提供商凌陽創新（5236）；瑞昱提供低功耗AI智慧眼鏡晶片解決方案，一顆具備高效能CPU、AINPU、Wi-Fi與ISP，另一顆搭載MCU，支援藍牙、DSP、多麥克風降噪與硬體語音活動偵測，瑞昱解決方案在運算效能與低功耗表現上具備優勢，未來營運將受惠。