近期金價表現相對強勢 金礦股有機會出現落後補漲行情

根據彭博資訊美元計價，統計期間為8月4日~7日，在金屬價格部分，智利銅礦事故帶來供應收緊風險，中國大陸7月進出口貿易數據穩健也強化需求前景，銅價上漲，近周倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.56%，美國經濟數據疲軟加以川普選定經濟顧問委員會主席米蘭擔任聯準會理事，聯準會降息預期升溫推動金價上漲，黃金期貨價格上漲1.57%，CRB商品價格指數下跌0.48%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。