美國財報季近尾聲 未來一周注意美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：美中關稅休兵預計8月12日到期，媒體報導有望再延長90天；川普政府預計將公布232條款調查的半導體、藥品等產業關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：包括8月密西根消費者信心指數初值、7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、進出口物價、零售銷售、工業生產。

四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有六家，包括思科、應用材料等。

富蘭克林投顧指出，回顧美股標普500指數1996~2024年各月表現，8月及9月上漲機率分別僅55%及52%、中位數漲幅僅0.2%及0.4%，是一年中表現較溫吞的月份。一年中表現最佳的一個月為11月，上漲機率高達79%且漲幅中位數為2.8%。

富蘭克林投顧指出，進入美股傳統淡季，加上4月中以來美股V型反彈、屢創新高，短線高檔震盪在所難免。所幸隨著關稅戰陰霾逐漸消散，預期美國經濟短線放緩但不至於陷入衰退，伴隨聯準會（Fed）年底前有溫和降息空間，強韌的基本面和寬鬆貨幣政策有助維繫股市多頭。

富蘭克林投顧建議，投資人無須預設高點，以免太早離場而錯失漲幅，空手者可逢震盪加碼卡位第4季行情，以美國平衡型基金為核心，股票看好科技及創新科技股票型基金，搭配評價面仍具吸引力的公用事業或一般型美股基金，掌握輪動契機。

