代工三強法說關稅成焦點 AI 伺服器出貨進度同受關注

鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）等三大電子代工廠本周將陸續召開法說會，除第3季營運展望外，法人將同步關注三家代工廠人工智慧（AI）伺服器出貨進度。

鴻海將於14日舉行法說會，除公布第2季財報，也將說明下半年展望。外界預期，AI伺服器展望、新款iPhone 17拉貨動能，以及電動車出貨進度，將成為外界關注焦點。尤其川普宣布可能豁免蘋果某些產品的關稅，鴻海身為蘋果最大供應商，也將成為外界關注的焦點之一。

指標科技公司法說會

鴻海7月營收6,139億元，創同期新高，月增13.63%，年增7.25%，主要是受惠AI相關產品動能持續，以及電腦終端產品與消費智能產品需求同步暢旺所致，預期第3季營運將優於第2季。鴻海累計前七月營收為4.53兆元，年增17.62%，也創同期新高。

展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且資通訊（ ICT） 產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響。

廣達將於12日召開法說會，並公布第2季財報，屆時將釋出下半年營運展望，市場聚焦AI伺服器出貨展望、下半年車載新品出貨前景等。

外界認為，輝達GB300伺服器設計與GB200差異不大，預計本季是新舊產品轉換期，GB300有望小量出貨，第4季逐步爬升，廣達全年AI伺服器營收將維持三位數成長目標，動能有望延續至明年，GB300將是法說會關注焦點之一。

法人看好，廣達下半年GB200出貨動能強勁，出貨量將持續升溫，整體下半年營運將明顯優於上半年。

仁寶也將於12日召開法說會，除公布第2季財報外，也將釋出下半年營運展望，市場關注筆電需求展望、AI伺服器出貨動態及是否赴美建廠等。

仁寶先前預期，受惠季節性需求驅動，第3季PC出貨量將微幅成長，但仍須持續觀察關稅等不確定因素，對後續需求的影響；伺服器方面，隨著輝達B300及超微最新MI350系列等AI伺服器出貨挹注，下半年出貨將較上半年成長，今年整體伺服器出貨量將有雙位數成長。