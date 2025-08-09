美對台關稅疊加衝擊 法人指「這五檔」分散生產台鏈股成焦點

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
美國對等關稅稅率公布後，台灣適用20%稅率，市場中性解讀。不過經貿辦最新證實台灣20%關稅是疊加，引發市場震驚。示意圖／AI生成

美國對等關稅稅率公布後，台灣適用20%稅率，市場中性解讀。不過經貿辦最新證實台灣20%關稅是疊加，引發市場震驚。法人認為，紡織製鞋大廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）、億豐（8464）、寶成（9904）、遠東新（1402）等，因具分散生產優勢，將成市場關注對象。

美國對等關稅正式上路，台灣適用的關稅稅率為20%，但行政院經貿談判辦公室表示，我國實際關稅稅率為產品的「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加20%暫時性對等關稅稅率」。換句話說，各產品或產業適用的實際稅率將更高。

法人解析，在關稅稅率疊加的情況下，我國不少產業將「雪上加霜」，如工具機原本稅率4.7%，疊加後進口美國將被課到24.7%；紡織品原落為10%到20%，疊加後將變成30%到40%；其他如塑橡膠、自行車等也都影響甚巨。

其中值得高度關注的是紡織業。以台灣出口美國的女用棉質襯衫為例，目前的MFN稅率為15.4%，疊加20%後，將達到驚人的35.4%，若再有反傾銷稅5%，最終總稅率將超過40%，將大大的衝擊台灣的紡織業。

不過法人認為，台灣大型紡織廠早已分散化生產，如儒鴻美國市場營收高占60%，在產能分布上，越南雖占60%，但印尼也有27%、柬埔寨10%，為因應高關稅衝擊，儒鴻可把訂單外移至印尼、柬埔寨廠生產，藉以降低衝擊。

美國營收占比超過70%的聚陽，產能分布以印尼占41%最多，其次為越南37%、及柬埔寨的14%。由於印尼產能最大，可快速承接美系客戶轉單，降低關稅的衝擊效果。

其他具有產能分散優勢的，還包括寶成（高達53%的產能在印尼）、億豐（80%的產能分布在柬埔寨與中國）、遠東新（產能分布在泰國、中國、台灣），法人預期在訂單轉移至低關稅區生產的優勢下，將淡化關稅衝擊效果。

