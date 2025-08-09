台股驚驚漲 新高動能受限美就業數據

加權指數8日上漲17點，收在24,021點，成交量4,321億元。籌碼面部分，三大法人賣超38.2億元，其中外資現貨賣超32.5億元，期貨淨空單增加2,801口至37,590口；投信賣超18.6億元，自營商買超12.9億元。本周台股上漲586點，漲幅2.5%。

永豐期貨指出，周五台股雖延續周四的反彈氣勢開高，但走勢依舊顯得慢郎中，美股早已多次刷新歷史高點，而台股卻拖到美股經濟出現衰退跡象、降息預期升溫後才開始發力。周四美國初領失業金人數上升，為就業市場帶來一點隱憂，也讓市場對後續經濟動能多了幾分保留。雖然周四大漲逾500點帶來短線人氣，但也提前消耗了不少上攻能量，周五追價動能明顯趨緩，高檔震盪整理的意味濃厚。電子權值股與部分主流題材雖仍撐盤，但資金分歧導致整體漲勢未能延續，加上國際市場對未來經濟前景的擔憂升溫，使得台股後續表現可能受限。

永豐期貨分析，技術面上，下檔 23,850–23,900點區間是重要支撐；壓力則落在 24,200點，若無法帶量突破，後續漲幅恐受壓抑。整體來看，短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，下周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。