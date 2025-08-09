快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

台股驚驚漲 新高動能受限美就業數據

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數8日上漲17點，收在24,021點，成交量4,321億元。籌碼面部分，三大法人賣超38.2億元，其中外資現貨賣超32.5億元，期貨淨空單增加2,801口至37,590口；投信賣超18.6億元，自營商買超12.9億元。本周台股上漲586點，漲幅2.5%。

永豐期貨指出，周五台股雖延續周四的反彈氣勢開高，但走勢依舊顯得慢郎中，美股早已多次刷新歷史高點，而台股卻拖到美股經濟出現衰退跡象、降息預期升溫後才開始發力。周四美國初領失業金人數上升，為就業市場帶來一點隱憂，也讓市場對後續經濟動能多了幾分保留。雖然周四大漲逾500點帶來短線人氣，但也提前消耗了不少上攻能量，周五追價動能明顯趨緩，高檔震盪整理的意味濃厚。電子權值股與部分主流題材雖仍撐盤，但資金分歧導致整體漲勢未能延續，加上國際市場對未來經濟前景的擔憂升溫，使得台股後續表現可能受限。

永豐期貨分析，技術面上，下檔 23,850–23,900點區間是重要支撐；壓力則落在 24,200點，若無法帶量突破，後續漲幅恐受壓抑。整體來看，短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，下周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。

台股 期貨

延伸閱讀

景氣燈號轉弱…台股要保守了？小童曝0050買賣防守價

就市論勢／IC 設計、邊緣運算 看俏

台股挑戰新高… 關稅變數攪局 法人：疊加稅率絕對是利空

MSCI調權重 台股「一平兩降」

相關新聞

台股挑戰新高… 關稅變數攪局 法人：疊加稅率絕對是利空

台股昨（8）一度大漲127點至24,131點波段高，終場小漲17點，收在24,021點，改寫史上第二高；本周周線收紅，大...

川普關稅大刀祭出後 高盛點名：這兩檔台廠添利多

美國總統川普拋出半導體100%關稅政策後，高盛證券出具最新報告解析台灣半導體產業，對於台積電（2330）、環球晶（648...

就市論勢／IC 設計、邊緣運算 看俏

川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股昨（8）日高檔震盪，終場小漲17點，收在24,021點，本周周線強彈586點，單周大漲2.5%，周平均日均量3,953億元。

一周熱門零股／市值型、高股息 ETF 搶鏡

台股本周焦點在半導體關稅等政策變化，指數大漲並站上24,000點，惟指數走高，零股市場出現退場觀望跡象，其中包括元大台灣...

MSCI調權重 台股「一平兩降」

MSCI昨（8）日清晨公布最新季度調整，台股權重呈「一平兩降」，雖在MSCI全球市場指數中權重持平，但在新興市場與亞洲除...

關稅利空出盡、台股站穩24000點之上 布局首選跌深題材股及長線趨勢股

川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股8日維持高檔震盪，終場小漲17.49點，漲幅0.07%，收24,021.26點，維持在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。