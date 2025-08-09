MSCI調權重 台股「一平兩降」

MSCI昨（8）日清晨公布最新季度調整，台股權重呈「一平兩降」，雖在MSCI全球市場指數中權重持平，但在新興市場與亞洲除日本指數中皆遭小幅調降，將於26日收盤生效，須留意當日尾盤甩尾效應。

個股方面，MSCI台灣指數成分股汰弱留強，川湖（2059）、康霈＊被納入，寶成、潤泰新遭剔除，後市將牽動被動式資金最新布局動向。

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調至19.4%，調降0.05個百分點；在MSCI亞洲除日本指數權重由21.97%下調至21.89%，調降0.08個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，這次新增川湖、康霈二檔，刪除寶成、潤泰新，指數成分股維持87檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為川湖，其權重為0.25%，調升0.25個百分點。權重調降最多為寶成，其權重為0，調降0.12個百分點。