台股挑戰新高… 關稅變數攪局 法人：疊加稅率絕對是利空

經濟日報／ 記者何佩儒任珮云／台北報導
台股8日一度大漲127點至24,131點波段高，終場小漲17點，收在24,021點，改寫史上第二高。聯合報系資料照
台股8日一度大漲127點至24,131點波段高，終場小漲17點，收在24,021點，改寫史上第二高。聯合報系資料照

台股昨（8）一度大漲127點至24,131點波段高，終場小漲17點，收在24,021點，改寫史上第二高；本周周線收紅，大漲586點。但在市場一片看好台股將持續仰攻聲中，昨晚傳出台灣商品輸美為「原稅率疊加20%對等關稅」消息，法人認為，這無疑對台股挑戰歷史高點24,416點投下一大變數。

美國總統川普7月31日指出台灣稅率20%，8月7日生效。不過，行政院經貿談判辦公室指出，這只是「對等關稅」的部分，還須再加上原有最惠國（MFN）稅率，及反傾銷、反補貼等等，實際課稅可能高於20%。

台股8日盤面表現及觀盤重點
統一投顧董事長黎方國分析，「這對台股絕對是利空」，課稅本來對台企就是壞事，沒有所謂很好的稅、很壞的稅，先前市場對關稅太多樂觀解讀，畢竟只要加稅，就是會衝擊企業獲利。

台股本周先下後上，隨著100%半導體關稅公布後，市場普遍樂觀解讀對台積電等台灣半導體供應鏈的影響性，帶動台股7日大漲，昨天早盤延續樂觀氛圍，權王台積電早盤股價衝上1,185元、創盤中新天價，激勵大盤上漲，不過，隨著周末前獲利了結賣壓出籠，台積電由紅翻黑，大盤漲幅急速收斂；千金股維持21檔，奇鋐上漲6.3%最強。

台股終場漲17.49點，成交金額4,321億元，連兩日量能達4,000億元以上；本周漲586點，逆轉周線收大紅K棒。外資前一天大舉買超432億元後，昨天反手賣超32.5億元，主要賣超台積電（2330）、聯發科、創意等。

關稅 台股 台積電

