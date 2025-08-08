遊戲股辣椒上半年財報轉盈 鈊象賺近兩股本

快訊

中央社／ 台北8日電

辣椒今天公布上半年財報，營收為新台幣2.05億元，歸屬於母公司業主淨利2683萬元，較去年同期稅後虧損3827萬元，轉虧為盈，每股純益（EPS）為3.44元。

辣椒董事長鄧潤澤在今年年報中表示，受到遊戲產業競爭激烈，及市場環境影響，諸多海外遊戲開發商跨海發行，代理商經營處境日趨辛苦，也受到諸多挑戰，疫情趨緩後，除了持續尋找遊戲產品之外，也尋求其他事業發展可能，力求朝多角化經營發展，現階段將以遊戲、文創、主題餐廳三大面向布局積極轉型。

遊戲股王鈊象今年上半年財報，營收為109.5億元，歸屬於母公司業主淨利為50.71億元，年增17.6%，每股純益18元，賺近兩個股本。鈊象董事長李柯柱曾表示，近期取得英國線上博弈執照，有望在第3季貢獻業績。

另外，智冠今年上半年財報，營收31.68億元，歸屬於母公司業主淨利為6.21億元，年減4%，每股純益為4.15元。

智冠今天也公布7月營收為5.12億元，月減3%、年減21.53%；智冠表示，營收短期波動，因6月受遊戲通路服務集中度較高影響基期所致，隨著暑期旺季發酵，營運表現有望成長。

展望下半年，智冠表示，旗下數位內容支付平台MyCard數位點數與整合行銷服務，將持續深化與國際級遊戲大作的合作，強化台港澳市場的經營動能，同時運用集團旗下多元通路與宣傳資源，以拓展海外營運版圖。

