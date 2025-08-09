就市論勢／IC 設計、邊緣運算 看俏
盤勢分析
川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股昨（8）日高檔震盪，終場小漲17點，收在24,021點，本周周線強彈586點，單周大漲2.5%，周平均日均量3,953億元。
三大法人方面，本周外資與投信連袂買超台股，外資單周加碼519.54億元，連續第七周站在買方，投信連續第二周回補71.98億元，僅自營商減持10.02億元，三大法人本周合計買超581.5億元。
投資建議
關稅因素明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除先進產能吃緊，CoWoS相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。
台股近日大漲來到中性本益比水位，籌碼面乾淨為最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。
FB留言