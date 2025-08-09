一周熱門零股／市值型、高股息 ETF 搶鏡

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在半導體關稅等政策變化，指數大漲並站上24,000點，惟指數走高，零股市場出現退場觀望跡象，其中包括元大台灣50（0050）等市值型與高股息ETF、以及大型權值股成為聚焦點。

市場專家指出，美國宣布半導體關稅100%，但台積電有望豁免，將左右美、台股走勢，連帶成為零股市場關注焦點。

CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、富邦台50、台新金、神達、第一金，十檔標的交易量從1,279萬至198萬股，較上周降溫。

川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股昨（8）日高檔震盪，終場小漲17點，收在24,021點，本周周線強彈586點，單周大漲2.5%，周平均日均量3,953億元。

