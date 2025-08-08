華立財報／上半年EPS 3.59元 先進製程材料下半年動能強

華立（3010）8日公布2025年第2季財報，上半年EPS 3.59元，儘管面臨關稅與匯率波動等不確定因素衝擊，仍繳出亮眼成績單，單季營收創下歷年同期次高紀錄，毛利則刷新同期歷史新高，毛利率與營業利益率皆優於去年同期。

華立上半年營收達388.3億元，毛利達29.6億元，雙雙較去年同期成長。

展望下半年，隨著關稅政策逐漸明朗、台幣匯率波動趨緩，加上AI與高效能運算需求強勁、超出市場原先預期，法人對華立後續營運持審慎樂觀看法。

隨著AI應用於雲端與邊緣運算對高速運算能力的需求日益增加，客戶的先進製程產線持續滿載，進一步推升華立光阻液、研磨液與先進封裝材料等產品的出貨量，營收呈現高雙位數成長。目前已進入量產階段的新製程，亦為華立在材料供應端帶來有利契機已搶占供應鏈先機，預期將為下半年及明年度營運表現挹注強勁動能。

華立在半導體材料領域的供應版圖持續擴大，除深耕台灣、中國大陸及新加坡市場外，供貨亦成功延伸至美國與日本。目前在特殊氣體與備用零件領域已取得顯著成果，展現強大的國際供應能力。展望未來，華立將持續拓展產品線，強化全球服務能量，為業績成長注入新動能。

在地緣政治局勢持續變動的背景下，電子製造業加速調整全球生產布局，AI智慧製造與自動化技術因此成為企業首要的投資重點。華立憑藉多年深耕智慧工廠自動化的豐富經驗，繼成功切入PCB產業與半導體後段封測製程後，近年更進一步跨足電子五哥AI伺服器的自動化組裝產線，為全球AI運算領導品牌量身打造客製化解決方案，推動營收實現倍數成長。

因應美國總統川普上任後大力推動製造業回流，客戶相繼加碼在美國的投資，華立也同步加快海外自動化產線的布局。隨著客戶積極擴展台灣與海外市場的產能，華立在自動化領域的營運表現備受肯定，未來業績可望持續翻倍成長。

近年來，泰國成為全球製造業分散產能的首選地區，華立泰國子公司也於今年上半年繳出亮眼的營收成長成績。受惠於泰國政府積極推動電動車政策，華立持續導入創新材料，深耕當地整車與零組件製造商市場，特別聚焦於非日系車廠在導熱、絕緣及輕量化材料的應用與推廣。

隨著台灣PCB大廠積極在泰國設廠，華立也趁勢以高解析度DI乾膜打入台廠供應鏈，終端應用聚焦於低軌衛星市場。下半年預計將有多家台廠進入量產階段，華立已提前展開送樣作業，產品應用更拓展至光膜塊與AI伺服器領域，為營收成長再添柴火。

美國總統川普推動的半導體關稅政策，預計對進口晶片課徵100%關稅，唯有已承諾在美國建廠或正在建廠的企業可獲豁免。華立在台灣的先進製程客戶將因此受惠，同時，華立深耕新加坡半導體市場多年，與多家具備美國設廠據點的歐美大廠維持長期穩定供貨關係，亦將受惠於此政策紅利，為後續營運增添成長空間。

新加坡今年以來受惠於車用電子元件需求強勁成長，帶動當地光阻材料、封裝材料及電子級特用氣體等產品銷售呈現雙位數成長佳績。目前主要客戶積極布局28奈米與22奈米製程擴產計畫，華立預期將隨著客戶產能提升而同步帶動出貨量擴增，未來營運動能可期。