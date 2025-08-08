川普關稅大刀祭出後 高盛點名：這兩檔台廠添利多

美國總統川普拋出半導體100%關稅政策後，高盛證券出具最新報告解析台灣半導體產業，對於台積電（2330）、環球晶（6488）而言，這項政策反而釋出利多訊號，不僅化解市場風險的疑慮，更可能藉此在AI熱潮下逆勢拉抬估值；至於聯電（2303）與世界（5347）則仍待進一步觀察，後續政策細節將成為觀察重點。

美國總統川普日前宣布關稅政策後，高盛認為，儘管該政策仍待進一步細節與正式公告，但對台灣半導體產業已釋出初步正向訊號，而台積電與環球晶因已於美國設有營運據點，且持續擴大投資，符合豁免資格。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，此舉不僅有助於強化兩家公司在美國市場的競爭優勢，也將成為吸引美系客戶尋求具成本效益在地供應鏈的關鍵。

另外，市場近月來對半導體關稅不確定性有所疑慮，導致相關類股面臨評價壓力。隨著豁免條款浮現，市場對台積電與環球晶的憂慮可望大幅減輕，估值壓力亦有望獲得舒緩。

事實上，呂昆霖進一步指出，儘管全球AI概念股近期漲勢凌厲，台積電股價表現相對落後，部分原因在於投資人對地緣政治與政策風險仍抱持疑慮，使其漲幅不如SK海力士、輝達（NVIDIA）、博通與超微（AMD）等主要AI指標股。

不過，考量到台積電已在美國進行大規模投資，並持續擴建先進製程與封裝產能，而此次美國擬議的半導體關稅豁免，將有助於強化獲利能見度，明顯降低政策變數所帶來的下行風險。

值得注意的是，關稅實施後，將對台積電成熟製程產能帶來潛在正面影響。呂昆霖分析，成熟製程向來以成本導向為主要考量，一旦美國對進口晶片課徵100%關稅，整體成本結構將出現轉變。

在這樣的政策環境下，台積電於美國的生產據點可望符合豁免條件，有助提升成熟製程的性價比與吸引力，進而促使原本未在美設廠的客戶重新評估供應鏈布局，以確保享有關稅豁免與供應穩定，有助支撐台積電整體成熟製程產能利用率維持高檔。

相較之下，呂昆霖指出，世界先進目前在美國並無設廠規劃，未來恐面臨較高的關稅風險，可能不利於其成本競爭力。至於聯電，雖目前正與英特爾合作開發12奈米製程，並規劃於英特爾亞利桑那廠區生產，惟相關合作是否涵蓋在豁免條款內，仍有待美國官方進一步釐清政策細節。