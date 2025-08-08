台股站上24000點 上市公司總市值衝77.4兆

快訊

中央社／ 台北8日電

美國總統川普的晶片關稅利空出盡，台積電領軍上攻，集中市場指數今天收在24021.26點，台股單週大漲586.88點或2.5%。根據證交所統計，上市公司總市值單週增加約新台幣1.88兆元，達到77兆4156億元。

產業別指數方面，本週以其他電子類指數上漲6.7%，漲幅最大；跌幅最大則是塑膠類指數下跌6.19%。其他未含金融類指數上漲526.48點，漲幅約2.57%；未含電子類指數上漲169.80點，漲幅約0.92%；未含金融電子類指數上漲40.50點，漲幅約0.30%。

本週全體上市股票成交金額為1兆8378億元，股票成交量週轉率為2.24%，成交金額前3名的產業為半導體類，成交金額4559.22億元，占全體上市股票交易金額比重24.81%；電子零組件類成交金額3341.02億元，占比18.18%；電腦及週邊設備類成交金額2742.13億元，占比14.92%。

累計今年初開盤迄今共145個交易日，集中市場總成交金額為50兆8728億元，市場日平均成交金額3508.47億元，股票成交量週轉率60.02%，股票日平均成交量週轉率0.41%。

