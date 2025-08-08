快訊

元富證券蟬聯「友善育兒事業獎」 打造多元共融職場典範

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新新光金控旗下元富證券連續兩年蟬聯台北市政府「友善育兒事業獎」，今年更勇奪「績優事業組」殊榮。（中）台北市長蔣萬安，（右）元富證券人力資源部副總吳楷與元富同仁及其孩童開心合影。元富證券／提供
台新新光金控（2887）旗下元富證券連續兩年蟬聯臺北市政府「友善育兒事業獎」，今年更勇奪「績優事業組」殊榮，成為全台僅三家獲獎的證券業者之一。面對臺灣即將於2025年邁入「超高齡社會」的重大人口轉型，元富證券積極展現企業社會責任，致力建構「友善育兒、有利生養」的職場環境，全面實施擴及同性婚姻的育兒支持制度，展現高度的性別平權與多元包容精神，期發揮企業影響力，以行動帶動產官學界共同因應少子化挑戰。

職場制度面，元富提供包括人工好孕假、產假、陪產假、產檢假等優於法令的福利，並設有特優等級的無障礙哺（集）乳室與企業托育服務，營造安全便利的育兒環境。除制度保障外，元富亦著重觀念倡議，結合國際婦女節及臺灣性別平等教育日，舉辦性別意識、DEI（多元、平等、共融）及消除無意識偏見等系列內部講座，宣導消弭職場中的懷孕與婚育歧視。

健康與福祉層面，元富推動「左流右新 加倍安心」職場疫苗接種專案，並導入EAP員工協助方案、臨場醫師與特約護理師服務、母性健康保護計畫等全方位醫療資源，積極守護員工身心健康。此外，亦提供婚前健康檢查、生育補助、子女獎助學金，及全額支付員工及配偶子女的團體保險費用，實踐企業對家庭的全方位支持。元富證券亦重視員工子女的實務體驗與親子連結，透過開放工讀生與實習機會，讓下一代親身感受職場文化與父母工作的辛勞，深化家庭認同與職涯啟發。

台北市政府自2024年起推動「友善育兒事業獎」，至2025年擴大規模，吸引金融、保險、製造、零售等多元產業參與。本屆僅有三家證券業者獲獎，元富證券能脫穎而出，顯示其長期深耕育兒友善政策、公平無歧視的企業文化，以及積極響應政策倡議的具體行動，深獲評審肯定。元富證券將持續打造對家庭友善的職場生態，發揮企業引領社會正向改變的影響力。

