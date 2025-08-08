麗清財報／第2季EPS -0.88元 稅後淨損1.06億元

2025年8月8日，中和麗清（3346）於8日公布2025年第2季單季合併營收22.7億元，稅後淨損1.06億元，EPS -0.88元。2025上半年受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器銷售表現持續增溫，貢獻上半年營業利益仍達4,186萬元，本業雖獲利，惟受到美金重貶產生業外匯兌損失1.2億元，致使上半年稅後虧損7,653萬元，每股稅後虧損(EPS) 0.63元。

麗清表示，雖受美金匯率貶值及中國大陸汽車市場內捲雙重衝擊，導致毛利率下滑，但主要客戶華域、海拉等訂單需求量仍持續增溫，本業仍為獲利。為積極因應全球汽車產業供應鏈的轉變、拓展車燈版圖，本日董事會通過投資美國及墨西哥之投資案，強化對北美客戶的即時供應能力與在地化服務，目前已接獲客戶多項訂單需求，預計2026年開始量產交貨，未來除中國大陸既有市場外，版圖擴及北美地區，與客戶建立更緊密的合作關係，同時提升競爭力及生產據點彈性。

麗清同步公布2025年7月合併營收達7億元，與上月持平，受惠LED車尾燈、車頭燈的功能性及設計等方面越來越多元化，且持續朝車燈市場朝向智能化、輕量化與差異化設計發展，創造麗清良好接單表現，進一步推升麗清旗下LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能。