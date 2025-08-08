關稅利空出盡、台股站穩24000點之上 布局首選跌深題材股及長線趨勢股

川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股8日維持高檔震盪，終場小漲17.49點，漲幅0.07%，收24,021.26點，維持在24,000點之上，周線上漲586.88點，周漲幅2.5%；法人建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主。

外資及投信本周連袂買超台股，外資單周加碼519.54億元，連續第7周站在買方，投信連續第2周回補71.98億元，僅自營商減持10.02億元，中斷連6買的氣勢，三大法人本周合計買超581.5億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，川普對於半導體進口商品課徵100%關稅，不過有在美國設廠的企業可予以豁免，此消息不僅激勵晶圓龍頭大廠股價創下新高，也讓台廠相關供應鏈大漲回應，由AI族群領頭，引領大盤站上24,000點大關之上。

廖炳焜分析，隨著關稅因素逐漸明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除了先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案有利晶圓龍頭大廠稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利於晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。

廖炳焜認為，隨著AI算力需求呈指數級成長，高速、大量資料交換成為核心需求，光通訊因具備高頻寬、低延遲與低功耗等優勢，成為資料中心與AI基礎設施升級的關鍵技術。

廖炳焜指出，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，不過，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%。值得注意的是，8日公布最新台灣7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42%，並繼續創下連21紅紀錄，反映AI產業資本支出持續擴張，展望下半年預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

廖炳焜分析，近日台股大漲，台股來到中性本益比水位，籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。