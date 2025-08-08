外資賣超32億 砍台新金7.5萬張最多

快訊

中央社／ 台北8日電

台股今天上漲17.49點，收在24021.26點，成交值新台幣4205.78億元。外資賣超32.56億元，賣超台新金最多，達7萬5525張，外資連續4個交易日累計賣超台新金逾17萬張。

權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及高價股信驊、世芯-KY等今天漲跌互見，傳統產業股也走勢分歧，僅機器人族群在世界機器人大會（WRC）登場題材激勵下股價齊揚，是盤面強勢族群。

外資及陸資賣超32.56億元，自營商買超12.92億元，投信賣超16.99億元，三大法人合計買超36.63億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超台新金7萬5525張，高居賣超第1，外資連續4個交易日累計賣超台新金超過17萬張。台新金收在平盤16.6元。

外資其餘賣超前10名有宏碁、聯電、英業達、華南金、仁寶、台中銀、光寶科、友達及台新辛特（2887I）。

外資買超前10名有漢翔、大成鋼、佳能、華通、京元電子、南亞科、長榮航、緯創、兆豐金及廣達。

在外資買超推升下，漢翔等股價多數收漲，佳能和京元電子同步攻上漲停，其中，佳能達74.1元，創下新天價，僅兆豐金收在平盤40.6元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，隨著對等關稅和半導體關稅稅率陸續出爐，台股將逐步回歸基本面，下半年經濟景氣將牽動台股後市表現，此外，美國利率政策將影響資金動能，值得追蹤留意。

相關新聞

本周五大權值股4檔勝大盤！台積電、台達電創天價 生醫股奪漲幅王

台股本周受川普公布半導體關稅100%消息影響，集中市場指數上漲586.88點、漲幅2.5%，櫃買指數也在中小型股表現活潑...

營建類股沒跟大盤一起漲？ 專家：這兩道風轉向了

隨關稅議題逐漸明朗，台股指數在科技業帶動下，又重新回到2.4萬點的高檔水準，不過產業間卻是呈現兩樣情，目前營建類股指數仍...

川普關稅大刀祭出後 高盛點名：這兩檔台廠添利多

美國總統川普拋出半導體100%關稅政策後，高盛證券出具最新報告解析台灣半導體產業，對於台積電（2330）、環球晶（648...

關稅利空出盡、台股站穩24000點之上 布局首選跌深題材股及長線趨勢股

川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股8日維持高檔震盪，終場小漲17.49點，漲幅0.07%，收24,021.26點，維持在...

台股在全球標準型指數權重不變 不影響資金動向

明晟（MSCI）公司2025年8月7日中歐時間晚上11點（台灣為8日上午5點）公布第3季相關指數調整，預計於8月27日開...

台股續往高峰挺進！三大法人連買7周、再加碼581億 周線連二紅漲2.5%

台股8日受台積電（2330）創高卻收低影響，大盤同步陷入狹幅震盪，盤中最高24,131.46點、最低23,967.99點...

