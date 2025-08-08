外資賣超32億 砍台新金7.5萬張最多
台股今天上漲17.49點，收在24021.26點，成交值新台幣4205.78億元。外資賣超32.56億元，賣超台新金最多，達7萬5525張，外資連續4個交易日累計賣超台新金逾17萬張。
權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及高價股信驊、世芯-KY等今天漲跌互見，傳統產業股也走勢分歧，僅機器人族群在世界機器人大會（WRC）登場題材激勵下股價齊揚，是盤面強勢族群。
外資及陸資賣超32.56億元，自營商買超12.92億元，投信賣超16.99億元，三大法人合計買超36.63億元。
據台灣證券交易所資料，外資賣超台新金7萬5525張，高居賣超第1，外資連續4個交易日累計賣超台新金超過17萬張。台新金收在平盤16.6元。
外資其餘賣超前10名有宏碁、聯電、英業達、華南金、仁寶、台中銀、光寶科、友達及台新辛特（2887I）。
外資買超前10名有漢翔、大成鋼、佳能、華通、京元電子、南亞科、長榮航、緯創、兆豐金及廣達。
在外資買超推升下，漢翔等股價多數收漲，佳能和京元電子同步攻上漲停，其中，佳能達74.1元，創下新天價，僅兆豐金收在平盤40.6元。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，隨著對等關稅和半導體關稅稅率陸續出爐，台股將逐步回歸基本面，下半年經濟景氣將牽動台股後市表現，此外，美國利率政策將影響資金動能，值得追蹤留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言