外資賣超32億 砍台新金7.5萬張最多

台股今天上漲17.49點，收在24021.26點，成交值新台幣4205.78億元。外資賣超32.56億元，賣超台新金最多，達7萬5525張，外資連續4個交易日累計賣超台新金逾17萬張。

權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電，以及高價股信驊、世芯-KY等今天漲跌互見，傳統產業股也走勢分歧，僅機器人族群在世界機器人大會（WRC）登場題材激勵下股價齊揚，是盤面強勢族群。

外資及陸資賣超32.56億元，自營商買超12.92億元，投信賣超16.99億元，三大法人合計買超36.63億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超台新金7萬5525張，高居賣超第1，外資連續4個交易日累計賣超台新金超過17萬張。台新金收在平盤16.6元。

外資其餘賣超前10名有宏碁、聯電、英業達、華南金、仁寶、台中銀、光寶科、友達及台新辛特（2887I）。

外資買超前10名有漢翔、大成鋼、佳能、華通、京元電子、南亞科、長榮航、緯創、兆豐金及廣達。

在外資買超推升下，漢翔等股價多數收漲，佳能和京元電子同步攻上漲停，其中，佳能達74.1元，創下新天價，僅兆豐金收在平盤40.6元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，隨著對等關稅和半導體關稅稅率陸續出爐，台股將逐步回歸基本面，下半年經濟景氣將牽動台股後市表現，此外，美國利率政策將影響資金動能，值得追蹤留意。